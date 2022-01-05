وأضاف عبر حسابه في تويتر: ستظل مسيطرة حتى يوم السبت، مع ارتفاعٍ طفيفٍ ومتدرجٍ في درجة الحرارة حتى قدوم المنخفض الجوي الممطر الأسبوع المقبل .

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ كتلة هوائية باردة تجثم فوق معظم الأجواء #السعودية الآن؛ مصدرها شمال شرقي.

ستظل مسيطرة للسبت.. المسند: كتلة هوائية باردة تجثم فوق معظم الأجواء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-05 قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ كتلة هوائية باردة تجثم فوق معظم الأجواء #السعودية الآن؛ مصدرها شمال شرقي. وأضاف عبر حسابه في تويتر: ستظل مسيطرة حتى يوم السبت، مع ارتفاعٍ طفيفٍ ومتدرجٍ في درجة الحرارة حتى قدوم المنخفض الجوي الممطر الأسبوع المقبل .

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 08:43 AM

ستظل مسيطرة للسبت.. المسند: كتلة هوائية باردة تجثم فوق معظم الأجواء مع ارتفاع طفيف ومتدرج في درجة الحرارة حتى قدوم المنخفض الجوي الممطر





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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ كتلة هوائية باردة تجثم فوق معظم الأجواء #السعودية الآن؛ مصدرها شمال شرقي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ستظل مسيطرة حتى يوم السبت، مع ارتفاعٍ طفيفٍ ومتدرجٍ في درجة الحرارة حتى قدوم المنخفض الجوي الممطر الأسبوع المقبل .