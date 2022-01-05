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ستظل مسيطرة للسبت.. المسند: كتلة هوائية باردة تجثم فوق معظم الأجواء

مع ارتفاع طفيف ومتدرج في درجة الحرارة حتى قدوم المنخفض الجوي الممطر

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ كتلة هوائية باردة تجثم فوق معظم الأجواء #السعودية الآن؛ مصدرها شمال شرقي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ستظل مسيطرة حتى يوم السبت، مع ارتفاعٍ طفيفٍ ومتدرجٍ في درجة الحرارة حتى قدوم المنخفض الجوي الممطر الأسبوع المقبل .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ستظل مسيطرة للسبت.. المسند: كتلة هوائية باردة تجثم فوق معظم الأجواء
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ كتلة هوائية باردة تجثم فوق معظم الأجواء #السعودية الآن؛ مصدرها شمال شرقي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ستظل مسيطرة حتى يوم السبت، مع ارتفاعٍ طفيفٍ ومتدرجٍ في درجة الحرارة حتى قدوم المنخفض الجوي الممطر الأسبوع المقبل .

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
08:43 AM

ستظل مسيطرة للسبت.. المسند: كتلة هوائية باردة تجثم فوق معظم الأجواء

مع ارتفاع طفيف ومتدرج في درجة الحرارة حتى قدوم المنخفض الجوي الممطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ كتلة هوائية باردة تجثم فوق معظم الأجواء #السعودية الآن؛ مصدرها شمال شرقي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ستظل مسيطرة حتى يوم السبت، مع ارتفاعٍ طفيفٍ ومتدرجٍ في درجة الحرارة حتى قدوم المنخفض الجوي الممطر الأسبوع المقبل .

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