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مصادرة وإتلاف أخشاب ومباسط وخضراوات وأطعمة فاسدة بحوش بكر

في حملة أمنية بمشاركة "الأمانة"

نفذت شرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية صباح اليوم على حوش بكر في المنصور، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وجرى مصادرة وإتلاف عدد من المضبوطات.

وتبين التفاصيل أنه استمراراً للحملات الأمنية على موقع حوش بكر، جرى تنفيذ حملة صباح اليوم الخميس على موقع حوش بكر بحي المنصور بمشاركة مندوبين من بلدية المسفلة ودوريات من الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وجرى إزالة عدد كبير من المباسط والأخشاب والأكشاك والصنادق والخضراوات والأطعمة الفاسدة، ونقلها بواسطة آليات وشاحنات البلدية إلى المرمى المخصص لذلك، كما تم إتلاف البعض منها بالموقع وتنظيف الموقع من الملاحظات.

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مصادرة وإتلاف أخشاب ومباسط وخضراوات وأطعمة فاسدة بحوش بكر
سبق

نفذت شرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية صباح اليوم على حوش بكر في المنصور، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وجرى مصادرة وإتلاف عدد من المضبوطات.

وتبين التفاصيل أنه استمراراً للحملات الأمنية على موقع حوش بكر، جرى تنفيذ حملة صباح اليوم الخميس على موقع حوش بكر بحي المنصور بمشاركة مندوبين من بلدية المسفلة ودوريات من الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وجرى إزالة عدد كبير من المباسط والأخشاب والأكشاك والصنادق والخضراوات والأطعمة الفاسدة، ونقلها بواسطة آليات وشاحنات البلدية إلى المرمى المخصص لذلك، كما تم إتلاف البعض منها بالموقع وتنظيف الموقع من الملاحظات.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
11:39 PM

مصادرة وإتلاف أخشاب ومباسط وخضراوات وأطعمة فاسدة بحوش بكر

في حملة أمنية بمشاركة "الأمانة"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
958

نفذت شرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية صباح اليوم على حوش بكر في المنصور، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وجرى مصادرة وإتلاف عدد من المضبوطات.

وتبين التفاصيل أنه استمراراً للحملات الأمنية على موقع حوش بكر، جرى تنفيذ حملة صباح اليوم الخميس على موقع حوش بكر بحي المنصور بمشاركة مندوبين من بلدية المسفلة ودوريات من الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وجرى إزالة عدد كبير من المباسط والأخشاب والأكشاك والصنادق والخضراوات والأطعمة الفاسدة، ونقلها بواسطة آليات وشاحنات البلدية إلى المرمى المخصص لذلك، كما تم إتلاف البعض منها بالموقع وتنظيف الموقع من الملاحظات.

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