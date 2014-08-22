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"التعاون الإسلامي" تدعو نظام كابول لاحترام القانون وحماية حق الحياة والأمن

في اجتماع عُقِد اليوم دعت له السعودية رئيسة القمة الإسلامية

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقرها، اليوم الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لدى المنظمة؛ لبحث الأوضاع في أفغانستان بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وتقدّم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالشكر لدولة المقر المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الدعوة لهذا الاجتماع.

وفي كلمة في افتتاح الاجتماع، قال "العثيمين": إن المجتمع الدولي والمنظمة ينتظران من النظام الحاكم في أفغانستان أن يعمل على تعزيز الحوار الشامل بين كل شرائح المجتمع، وتحقيق المصالحة الوطنية، واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام بالمعايير التي تحكم العلاقات الدولية.

وأكد الأمين العام أنه على المجتمع الدولي، وعلى النظام الحاكم في كابول خاصة، ضرورة العمل على ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كمنصة أو ملاذ آمن للإرهاب والتطرف، لافتاً إلى أن المنظمة تنتظر حماية واحترام الحق في الحياة والأمن، وكرامة أبناء الشعب الأفغاني، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على احترام القانون الإنساني الدولي.

إنسانياً، أشار "العثيمين" إلى أن معالجة الاحتياجات الإنسانية تكتسي صبغة عاجلة بسبب التدفق المتنامي للنازحين واللاجئين، وحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء على العمل سريعاً؛ بغية تقديم المعونة الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدعو نظام كابول لاحترام القانون وحماية حق الحياة والأمن
سبق

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقرها، اليوم الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لدى المنظمة؛ لبحث الأوضاع في أفغانستان بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وتقدّم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالشكر لدولة المقر المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الدعوة لهذا الاجتماع.

وفي كلمة في افتتاح الاجتماع، قال "العثيمين": إن المجتمع الدولي والمنظمة ينتظران من النظام الحاكم في أفغانستان أن يعمل على تعزيز الحوار الشامل بين كل شرائح المجتمع، وتحقيق المصالحة الوطنية، واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام بالمعايير التي تحكم العلاقات الدولية.

وأكد الأمين العام أنه على المجتمع الدولي، وعلى النظام الحاكم في كابول خاصة، ضرورة العمل على ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كمنصة أو ملاذ آمن للإرهاب والتطرف، لافتاً إلى أن المنظمة تنتظر حماية واحترام الحق في الحياة والأمن، وكرامة أبناء الشعب الأفغاني، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على احترام القانون الإنساني الدولي.

إنسانياً، أشار "العثيمين" إلى أن معالجة الاحتياجات الإنسانية تكتسي صبغة عاجلة بسبب التدفق المتنامي للنازحين واللاجئين، وحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء على العمل سريعاً؛ بغية تقديم المعونة الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
03:54 PM

"التعاون الإسلامي" تدعو نظام كابول لاحترام القانون وحماية حق الحياة والأمن

في اجتماع عُقِد اليوم دعت له السعودية رئيسة القمة الإسلامية

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عبدالله الراجحي - جدة
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عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقرها، اليوم الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لدى المنظمة؛ لبحث الأوضاع في أفغانستان بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وتقدّم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالشكر لدولة المقر المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الدعوة لهذا الاجتماع.

وفي كلمة في افتتاح الاجتماع، قال "العثيمين": إن المجتمع الدولي والمنظمة ينتظران من النظام الحاكم في أفغانستان أن يعمل على تعزيز الحوار الشامل بين كل شرائح المجتمع، وتحقيق المصالحة الوطنية، واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام بالمعايير التي تحكم العلاقات الدولية.

وأكد الأمين العام أنه على المجتمع الدولي، وعلى النظام الحاكم في كابول خاصة، ضرورة العمل على ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كمنصة أو ملاذ آمن للإرهاب والتطرف، لافتاً إلى أن المنظمة تنتظر حماية واحترام الحق في الحياة والأمن، وكرامة أبناء الشعب الأفغاني، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على احترام القانون الإنساني الدولي.

إنسانياً، أشار "العثيمين" إلى أن معالجة الاحتياجات الإنسانية تكتسي صبغة عاجلة بسبب التدفق المتنامي للنازحين واللاجئين، وحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء على العمل سريعاً؛ بغية تقديم المعونة الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

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