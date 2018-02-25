ولكن الأبرز هو دعم الجهاز بتقنيات تصوير تعتمد على الذكاء الصناعي، القادر على محاكاة أي بيئة يتم تصوير اللقطات فيها.

كما تم دعم الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع "سنابدراجون 835"، وسعة تخزين عشوائية "رام" 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت وفي نسخة أخرى 256 جيجابايت.

وأطلقت "إل جي" هاتف "إل جي في 30 ثين كيو"، الذي أضافت له بعض التحسينات الرئيسية، لعل أبرزها تقليل سُمك ووزن الجهاز.

كشفت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، النقابَ عن نسخة مطوّرة من سلسلة "في 30" الشهيرة.

"إل جي" تكشف عن نسخة مطورة من سلسلة "في 30" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-25 كشفت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، النقابَ عن نسخة مطوّرة من سلسلة "في 30" الشهيرة. وأطلقت "إل جي" هاتف "إل جي في 30 ثين كيو"، الذي أضافت له بعض التحسينات الرئيسية، لعل أبرزها تقليل سُمك ووزن الجهاز. ويبلغ سُمك الهاتف الجديد 7.3 ميلليمتر؛ فيما يبلغ وزنه 158 جراماً فقط؛ فيما تبلغ مساحة الشاشة اللمسية 6 بوصات بمعدل 2440×1440 بيكسل. كما تم دعم الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع "سنابدراجون 835"، وسعة تخزين عشوائية "رام" 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت وفي نسخة أخرى 256 جيجابايت. وتم تزويده أيضاً بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة إحداهما 16 ميجابيكسل والثانية 13 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ولكن الأبرز هو دعم الجهاز بتقنيات تصوير تعتمد على الذكاء الصناعي، القادر على محاكاة أي بيئة يتم تصوير اللقطات فيها.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 01:31 PM

"إل جي" تكشف عن نسخة مطورة من سلسلة "في 30" يتميز بسُمك ووزن أخف من النسخ السابقة





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كشفت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، النقابَ عن نسخة مطوّرة من سلسلة "في 30" الشهيرة.

وأطلقت "إل جي" هاتف "إل جي في 30 ثين كيو"، الذي أضافت له بعض التحسينات الرئيسية، لعل أبرزها تقليل سُمك ووزن الجهاز.

ويبلغ سُمك الهاتف الجديد 7.3 ميلليمتر؛ فيما يبلغ وزنه 158 جراماً فقط؛ فيما تبلغ مساحة الشاشة اللمسية 6 بوصات بمعدل 2440×1440 بيكسل.

كما تم دعم الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع "سنابدراجون 835"، وسعة تخزين عشوائية "رام" 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت وفي نسخة أخرى 256 جيجابايت.

وتم تزويده أيضاً بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة إحداهما 16 ميجابيكسل والثانية 13 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ولكن الأبرز هو دعم الجهاز بتقنيات تصوير تعتمد على الذكاء الصناعي، القادر على محاكاة أي بيئة يتم تصوير اللقطات فيها.