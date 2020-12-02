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شاهد.. النحل يثير الرعب على طائرة بمطار الهند.. و"المدني" يرشه بالماء

عبر مقطع فيديو متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي.. ويعد من الحالات النادرة

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو، يظهر فيه فِرق الدفاع المدني عبر عربة الإطفاء ترش الماء على سرب من النحل، تجمع على مقدمة طائرة إيرباص 320 في مطار كالكاتا بالهند.

وتم تداول الفيديو بنطاق واسع أمس. وقد تسبب النحل في تعطيل وتأخير الرحلة في حادثة نادرة الوقوع بعالم الطيران.

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شاهد.. النحل يثير الرعب على طائرة بمطار الهند.. و"المدني" يرشه بالماء
سبق

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو، يظهر فيه فِرق الدفاع المدني عبر عربة الإطفاء ترش الماء على سرب من النحل، تجمع على مقدمة طائرة إيرباص 320 في مطار كالكاتا بالهند.

وتم تداول الفيديو بنطاق واسع أمس. وقد تسبب النحل في تعطيل وتأخير الرحلة في حادثة نادرة الوقوع بعالم الطيران.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
01:54 AM

شاهد.. النحل يثير الرعب على طائرة بمطار الهند.. و"المدني" يرشه بالماء

عبر مقطع فيديو متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي.. ويعد من الحالات النادرة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,609

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو، يظهر فيه فِرق الدفاع المدني عبر عربة الإطفاء ترش الماء على سرب من النحل، تجمع على مقدمة طائرة إيرباص 320 في مطار كالكاتا بالهند.

وتم تداول الفيديو بنطاق واسع أمس. وقد تسبب النحل في تعطيل وتأخير الرحلة في حادثة نادرة الوقوع بعالم الطيران.

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