ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة الإجمالية في البلاد إلى 11 ألفًا و225 حالة والوفيات إلى 269 وفاة.

وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضًا حالتي وفاة إضافيتين.

سجلت كوريا الجنوبية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

كوريا الجنوبية: 19 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-26 سجلت كوريا الجنوبية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء. وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضًا حالتي وفاة إضافيتين. ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة الإجمالية في البلاد إلى 11 ألفًا و225 حالة والوفيات إلى 269 وفاة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 08:25 AM

كوريا الجنوبية: 19 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة يتجاوز إجمالي الإصابات 11 ألفًا والوفيات تصل إلى 269





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سجلت كوريا الجنوبية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضًا حالتي وفاة إضافيتين.

ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة الإجمالية في البلاد إلى 11 ألفًا و225 حالة والوفيات إلى 269 وفاة.