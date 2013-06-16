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"النمر": الشخص يحتاج من السوائل في الجو الحار والجاف تقريباً 4 إلى 6 لترات يومياً حسب الجهد البدني

قال: يجب ألا يُعتمد على العطش لتحديد كمية السوائل الواجب تناولها لأنه ردة فعل متأخرة

قال ‏الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين: إن كمية السوائل التي يحتاجها الشخص ليست رقماً ثابتاً على الدوام، وإنما يتغير حسب الوزن، وحرارة الجو أو الرطوبة والجهد البدني والتعرق والأدوية والأمراض التي يعاني منها، وكذلك كمية التبول وسرعة التنفس، وأيضاً التنفس عن طريق الفم وغيرها من العوامل.

وحذر "النمر" في تغريدات من حسابه بـ"تويتر" من الاعتماد على الإحساس والشعور بالعطش؛ لكونها ردة فعل متأخرة ولا تعمل عند كبار السن.
وقال: "يجب ألا يعتمد الشخص في الصيف على العطش كوسيلة لتحديد كمية السوائل التي يجب تناولها؛ لأن العطش ردة فعل متأخرة لفقدان السوائل من الجسم، وأيضاً لأن ردة فعل العطش الانعكاسية لا تعمل جيداً عند المسنين!".

وحذر من أن الإنسان يصاب في الإجهاد الحراري بعدم قدرته على التركيز وتشوّش الذهن، فيسهو عن حاجته للسوائل!
ولفت الاستشاري "النمر" إلى أن أقل كمية من السوائل للبالغين في الجو المعتدل تقريباً 43 مل/كغم تقريباً لمن وزنه 70 كيلوجراماً أي 3 لترات في اليوم.
وأضاف: "أما في الجو الحار والجاف فهي من 60 إلى 80 مل/كغم تقريباً أي 4 إلى 6 لترات يومياً حسب الجهد البدني".

ونبه "النمر" إلى أن تناول القهوة الباردة والشاهي البارد والبيرة الباردة مع الكحول في الجو الحار الجاف (الصيف) تزيد إدرار البول وتسبب الجفاف ولا تغني عن شرب الماء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النمر": الشخص يحتاج من السوائل في الجو الحار والجاف تقريباً 4 إلى 6 لترات يومياً حسب الجهد البدني
سبق

قال ‏الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين: إن كمية السوائل التي يحتاجها الشخص ليست رقماً ثابتاً على الدوام، وإنما يتغير حسب الوزن، وحرارة الجو أو الرطوبة والجهد البدني والتعرق والأدوية والأمراض التي يعاني منها، وكذلك كمية التبول وسرعة التنفس، وأيضاً التنفس عن طريق الفم وغيرها من العوامل.

وحذر "النمر" في تغريدات من حسابه بـ"تويتر" من الاعتماد على الإحساس والشعور بالعطش؛ لكونها ردة فعل متأخرة ولا تعمل عند كبار السن.
وقال: "يجب ألا يعتمد الشخص في الصيف على العطش كوسيلة لتحديد كمية السوائل التي يجب تناولها؛ لأن العطش ردة فعل متأخرة لفقدان السوائل من الجسم، وأيضاً لأن ردة فعل العطش الانعكاسية لا تعمل جيداً عند المسنين!".

وحذر من أن الإنسان يصاب في الإجهاد الحراري بعدم قدرته على التركيز وتشوّش الذهن، فيسهو عن حاجته للسوائل!
ولفت الاستشاري "النمر" إلى أن أقل كمية من السوائل للبالغين في الجو المعتدل تقريباً 43 مل/كغم تقريباً لمن وزنه 70 كيلوجراماً أي 3 لترات في اليوم.
وأضاف: "أما في الجو الحار والجاف فهي من 60 إلى 80 مل/كغم تقريباً أي 4 إلى 6 لترات يومياً حسب الجهد البدني".

ونبه "النمر" إلى أن تناول القهوة الباردة والشاهي البارد والبيرة الباردة مع الكحول في الجو الحار الجاف (الصيف) تزيد إدرار البول وتسبب الجفاف ولا تغني عن شرب الماء.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
07:23 PM

"النمر": الشخص يحتاج من السوائل في الجو الحار والجاف تقريباً 4 إلى 6 لترات يومياً حسب الجهد البدني

قال: يجب ألا يُعتمد على العطش لتحديد كمية السوائل الواجب تناولها لأنه ردة فعل متأخرة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,237

قال ‏الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين: إن كمية السوائل التي يحتاجها الشخص ليست رقماً ثابتاً على الدوام، وإنما يتغير حسب الوزن، وحرارة الجو أو الرطوبة والجهد البدني والتعرق والأدوية والأمراض التي يعاني منها، وكذلك كمية التبول وسرعة التنفس، وأيضاً التنفس عن طريق الفم وغيرها من العوامل.

وحذر "النمر" في تغريدات من حسابه بـ"تويتر" من الاعتماد على الإحساس والشعور بالعطش؛ لكونها ردة فعل متأخرة ولا تعمل عند كبار السن.
وقال: "يجب ألا يعتمد الشخص في الصيف على العطش كوسيلة لتحديد كمية السوائل التي يجب تناولها؛ لأن العطش ردة فعل متأخرة لفقدان السوائل من الجسم، وأيضاً لأن ردة فعل العطش الانعكاسية لا تعمل جيداً عند المسنين!".

وحذر من أن الإنسان يصاب في الإجهاد الحراري بعدم قدرته على التركيز وتشوّش الذهن، فيسهو عن حاجته للسوائل!
ولفت الاستشاري "النمر" إلى أن أقل كمية من السوائل للبالغين في الجو المعتدل تقريباً 43 مل/كغم تقريباً لمن وزنه 70 كيلوجراماً أي 3 لترات في اليوم.
وأضاف: "أما في الجو الحار والجاف فهي من 60 إلى 80 مل/كغم تقريباً أي 4 إلى 6 لترات يومياً حسب الجهد البدني".

ونبه "النمر" إلى أن تناول القهوة الباردة والشاهي البارد والبيرة الباردة مع الكحول في الجو الحار الجاف (الصيف) تزيد إدرار البول وتسبب الجفاف ولا تغني عن شرب الماء.

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