النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة جدة تُغلق سوقًا شهيرًا للذهب والمجوهرات

بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية رغم الزحام

أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء أمس، أحد أسواق الذهب والمجوهرات الشهيرة بالمحافظة، بسبب عدم تقيده بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة المهندس باسل فلمبان، أن قرار الإغلاق اتخذ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حيث شهد السوق ازدحامًا كبيرًا من قبل المتسوّقين بما يخالف لائحة تطبيق التباعد الجسدي.

وأشار إلى أن مراقبي البلدية رصدوا التجمُّع؛ مما أدى إلى اتخاذ القرار بالإغلاق.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة جدة تُغلق سوقًا شهيرًا للذهب والمجوهرات
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء أمس، أحد أسواق الذهب والمجوهرات الشهيرة بالمحافظة، بسبب عدم تقيده بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة المهندس باسل فلمبان، أن قرار الإغلاق اتخذ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حيث شهد السوق ازدحامًا كبيرًا من قبل المتسوّقين بما يخالف لائحة تطبيق التباعد الجسدي.

وأشار إلى أن مراقبي البلدية رصدوا التجمُّع؛ مما أدى إلى اتخاذ القرار بالإغلاق.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
05:33 PM

أمانة جدة تُغلق سوقًا شهيرًا للذهب والمجوهرات

بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية رغم الزحام

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,188

أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء أمس، أحد أسواق الذهب والمجوهرات الشهيرة بالمحافظة، بسبب عدم تقيده بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة المهندس باسل فلمبان، أن قرار الإغلاق اتخذ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حيث شهد السوق ازدحامًا كبيرًا من قبل المتسوّقين بما يخالف لائحة تطبيق التباعد الجسدي.

وأشار إلى أن مراقبي البلدية رصدوا التجمُّع؛ مما أدى إلى اتخاذ القرار بالإغلاق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,391
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,691

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة