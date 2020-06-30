أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء أمس، أحد أسواق الذهب والمجوهرات الشهيرة بالمحافظة، بسبب عدم تقيده بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا. وأوضح رئيس بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة المهندس باسل فلمبان، أن قرار الإغلاق اتخذ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حيث شهد السوق ازدحامًا كبيرًا من قبل المتسوّقين بما يخالف لائحة تطبيق التباعد الجسدي. وأشار إلى أن مراقبي البلدية رصدوا التجمُّع؛ مما أدى إلى اتخاذ القرار بالإغلاق.

أمانة جدة تُغلق سوقًا شهيرًا للذهب والمجوهرات عبدالله الراجحي سبق 2020-06-30 أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء أمس، أحد أسواق الذهب والمجوهرات الشهيرة بالمحافظة، بسبب عدم تقيده بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.



وأوضح رئيس بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة المهندس باسل فلمبان، أن قرار الإغلاق اتخذ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حيث شهد السوق ازدحامًا كبيرًا من قبل المتسوّقين بما يخالف لائحة تطبيق التباعد الجسدي.



وأشار إلى أن مراقبي البلدية رصدوا التجمُّع؛ مما أدى إلى اتخاذ القرار بالإغلاق.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 05:33 PM

أمانة جدة تُغلق سوقًا شهيرًا للذهب والمجوهرات بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية رغم الزحام





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أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء أمس، أحد أسواق الذهب والمجوهرات الشهيرة بالمحافظة، بسبب عدم تقيده بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.



وأوضح رئيس بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة المهندس باسل فلمبان، أن قرار الإغلاق اتخذ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حيث شهد السوق ازدحامًا كبيرًا من قبل المتسوّقين بما يخالف لائحة تطبيق التباعد الجسدي.



وأشار إلى أن مراقبي البلدية رصدوا التجمُّع؛ مما أدى إلى اتخاذ القرار بالإغلاق.