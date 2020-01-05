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وزير التعليم يعين شريفة الراجحي مديراً عاماً لمركز الإحصاءات ودعم القرار

حاصلة على الدكتوراة في الإحصاء من جامعة فلوريدا

أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتكليف الدكتورة شريفة بنت عبدالله الراجحي، مديراً عاماً لمركز إحصاءات التعليم ودعم القرار بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، وتمارس الصلاحيات اللازمة الممنوحة لمديري العموم وفق الأنظمة والتعليمات.

الجدير بالذكر أن "الراجحي" حاصلة على درجة البكالوريوس في الإحصاء من كلية العلوم بجامعه الملك عبدالعزيز، والماجستير والدكتوراة في الإحصاء بكلية العلوم بجامعة ولاية فلوريدا في أمــريــكـا.

وعملت الدكتورة الراجحي، أستاذاً مساعداً بقسم الإحصاء في كلية العلوم جامعة الملك عبد العزيز، حتى صدر قرار تعيينها رئيس قسم الإحصاء بكلية العلوم، قبل صدور قرار نقلها للرياض بعد اختيارها مستشارة لوزير التعلم.

وأعرب شقيقها الشريف محمد بن عبدالله الراجحي، عن شكره لوزير التعليم ومتمنياً لشقيقته التوفيق في عملها.

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وزير التعليم يعين شريفة الراجحي مديراً عاماً لمركز الإحصاءات ودعم القرار
سبق

أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتكليف الدكتورة شريفة بنت عبدالله الراجحي، مديراً عاماً لمركز إحصاءات التعليم ودعم القرار بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، وتمارس الصلاحيات اللازمة الممنوحة لمديري العموم وفق الأنظمة والتعليمات.

الجدير بالذكر أن "الراجحي" حاصلة على درجة البكالوريوس في الإحصاء من كلية العلوم بجامعه الملك عبدالعزيز، والماجستير والدكتوراة في الإحصاء بكلية العلوم بجامعة ولاية فلوريدا في أمــريــكـا.

وعملت الدكتورة الراجحي، أستاذاً مساعداً بقسم الإحصاء في كلية العلوم جامعة الملك عبد العزيز، حتى صدر قرار تعيينها رئيس قسم الإحصاء بكلية العلوم، قبل صدور قرار نقلها للرياض بعد اختيارها مستشارة لوزير التعلم.

وأعرب شقيقها الشريف محمد بن عبدالله الراجحي، عن شكره لوزير التعليم ومتمنياً لشقيقته التوفيق في عملها.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
10:10 PM

وزير التعليم يعين شريفة الراجحي مديراً عاماً لمركز الإحصاءات ودعم القرار

حاصلة على الدكتوراة في الإحصاء من جامعة فلوريدا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتكليف الدكتورة شريفة بنت عبدالله الراجحي، مديراً عاماً لمركز إحصاءات التعليم ودعم القرار بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، وتمارس الصلاحيات اللازمة الممنوحة لمديري العموم وفق الأنظمة والتعليمات.

الجدير بالذكر أن "الراجحي" حاصلة على درجة البكالوريوس في الإحصاء من كلية العلوم بجامعه الملك عبدالعزيز، والماجستير والدكتوراة في الإحصاء بكلية العلوم بجامعة ولاية فلوريدا في أمــريــكـا.

وعملت الدكتورة الراجحي، أستاذاً مساعداً بقسم الإحصاء في كلية العلوم جامعة الملك عبد العزيز، حتى صدر قرار تعيينها رئيس قسم الإحصاء بكلية العلوم، قبل صدور قرار نقلها للرياض بعد اختيارها مستشارة لوزير التعلم.

وأعرب شقيقها الشريف محمد بن عبدالله الراجحي، عن شكره لوزير التعليم ومتمنياً لشقيقته التوفيق في عملها.

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