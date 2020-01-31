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الاتفاق يضم البركة من الأهلي حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع الظهير الأيسر خالد البركة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي.

وكان البركة قد انتقل إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي، قادماً من الحزم بعقد يمتد حتى 2024، إلا أن اللاعب لم يحظ بفرصة المشاركة في أية مباراة مع الأهلي خلال هذا الموسم، كما تعرض اللاعب لإصابة بتمزق عضلي، قبل أن يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات الفريق.

نادي الاتفاق خالد البركة الانتقالات الشتوية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يضم البركة من الأهلي حتى نهاية الموسم
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع الظهير الأيسر خالد البركة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي.

وكان البركة قد انتقل إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي، قادماً من الحزم بعقد يمتد حتى 2024، إلا أن اللاعب لم يحظ بفرصة المشاركة في أية مباراة مع الأهلي خلال هذا الموسم، كما تعرض اللاعب لإصابة بتمزق عضلي، قبل أن يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات الفريق.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
04:30 PM

الاتفاق يضم البركة من الأهلي حتى نهاية الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع الظهير الأيسر خالد البركة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي.

وكان البركة قد انتقل إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي، قادماً من الحزم بعقد يمتد حتى 2024، إلا أن اللاعب لم يحظ بفرصة المشاركة في أية مباراة مع الأهلي خلال هذا الموسم، كما تعرض اللاعب لإصابة بتمزق عضلي، قبل أن يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات الفريق.

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