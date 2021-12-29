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"الحج والعمرة" تحصل على وسام المعلوماتية من جائزة سالم الصباح

تتويجًا للأعمال التطويرية التي أسهمت بتيسير الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن

حصلت وزارة الحج والعمرة على وسام المعلوماتية من جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح بدولة الكويت في دورتها الـ 21؛ وذلك نظير جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية والخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في منظومة "اعتمرنا".

جاء ذلك تتويجًا للأعمال التطويرية التي قامت بها وزارة الحج والعمرة؛ إذ أسهمت تلك الجهود في تيسير الإجراءات، وتطوير الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن، بوصفها أحد المستهدفات الاستراتيجية للتحول التقني.

يُذكر أن منظومة خدمات الحجاج والمعتمرين شهدت تطورًا تقنيًّا كبيرًا؛ إذ ابتكرت الوزارة حلولاً تقنية ومنصات رقمية وخدمات تقنية ذات جودة عالية، منها تطبيق "اعتمرنا" الذي بلغ إجمالي عدد المستفيدين منه أكثر من 20 مليون مستفيد، تمكنوا من حجز مختلف أنواع التصاريح (الصلاة في المسجد الحرام، وأداء العمرة، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبَيْه رضوان الله عليهما، والصلاة في الروضة الشريفة).

وسام المعلوماتية وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحج والعمرة" تحصل على وسام المعلوماتية من جائزة سالم الصباح
سبق

حصلت وزارة الحج والعمرة على وسام المعلوماتية من جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح بدولة الكويت في دورتها الـ 21؛ وذلك نظير جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية والخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في منظومة "اعتمرنا".

جاء ذلك تتويجًا للأعمال التطويرية التي قامت بها وزارة الحج والعمرة؛ إذ أسهمت تلك الجهود في تيسير الإجراءات، وتطوير الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن، بوصفها أحد المستهدفات الاستراتيجية للتحول التقني.

يُذكر أن منظومة خدمات الحجاج والمعتمرين شهدت تطورًا تقنيًّا كبيرًا؛ إذ ابتكرت الوزارة حلولاً تقنية ومنصات رقمية وخدمات تقنية ذات جودة عالية، منها تطبيق "اعتمرنا" الذي بلغ إجمالي عدد المستفيدين منه أكثر من 20 مليون مستفيد، تمكنوا من حجز مختلف أنواع التصاريح (الصلاة في المسجد الحرام، وأداء العمرة، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبَيْه رضوان الله عليهما، والصلاة في الروضة الشريفة).

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
09:20 PM

"الحج والعمرة" تحصل على وسام المعلوماتية من جائزة سالم الصباح

تتويجًا للأعمال التطويرية التي أسهمت بتيسير الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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حصلت وزارة الحج والعمرة على وسام المعلوماتية من جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح بدولة الكويت في دورتها الـ 21؛ وذلك نظير جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية والخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في منظومة "اعتمرنا".

جاء ذلك تتويجًا للأعمال التطويرية التي قامت بها وزارة الحج والعمرة؛ إذ أسهمت تلك الجهود في تيسير الإجراءات، وتطوير الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن، بوصفها أحد المستهدفات الاستراتيجية للتحول التقني.

يُذكر أن منظومة خدمات الحجاج والمعتمرين شهدت تطورًا تقنيًّا كبيرًا؛ إذ ابتكرت الوزارة حلولاً تقنية ومنصات رقمية وخدمات تقنية ذات جودة عالية، منها تطبيق "اعتمرنا" الذي بلغ إجمالي عدد المستفيدين منه أكثر من 20 مليون مستفيد، تمكنوا من حجز مختلف أنواع التصاريح (الصلاة في المسجد الحرام، وأداء العمرة، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبَيْه رضوان الله عليهما، والصلاة في الروضة الشريفة).

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