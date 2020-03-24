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خطوة للخارج قد تجلب الفيروس.. الهند تفرض إغلاقًا تامًّا على أنحاء البلاد لمواجهة "كورونا"

يستمرّ 21 يومًا ويدخل حيّز التنفيذ منتصف الليل

أمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم (الثلاثاء)، بفرض الإغلاق التام على مجمل أنحاء الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، لمدة ثلاثة أسابيع؛ لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس الحكومة الهندية في خطاب متلفز إلى الأمة: "اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، ستدخل البلاد بأكملها في حالة عزل؛ لإنقاذ الهند؛ لإنقاذ كل مواطن؛ من أجلكم ومن أجل عائلاتكم"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وشدّد على ضرورة التزام الإجراء قائلًا: "إذا لم يتمّ احترام الـ21 يومًا، سيعود بلدكم وعائلاتكم 21 عامًا إلى الوراء".

وطالب رئيس الوزراء المواطنين باحترام عدم الاختلاط والبقاء في المنازل.

وقال "مودي": "تذكروا أن خطوة واحدة خارج منازلكم يمكن أن تجلب فيروس كورونا المستجدّ الخطير إلى بيوتكم".

وسجّلت الهند 519 إصابة مؤكدة بالفيروس، و10 وفيات، بحسب الحصيلة الأخيرة الرسمية الصادرة مساء الثلاثاء.

فيروس كورونا الجديد

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خطوة للخارج قد تجلب الفيروس.. الهند تفرض إغلاقًا تامًّا على أنحاء البلاد لمواجهة "كورونا"
سبق

أمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم (الثلاثاء)، بفرض الإغلاق التام على مجمل أنحاء الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، لمدة ثلاثة أسابيع؛ لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس الحكومة الهندية في خطاب متلفز إلى الأمة: "اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، ستدخل البلاد بأكملها في حالة عزل؛ لإنقاذ الهند؛ لإنقاذ كل مواطن؛ من أجلكم ومن أجل عائلاتكم"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وشدّد على ضرورة التزام الإجراء قائلًا: "إذا لم يتمّ احترام الـ21 يومًا، سيعود بلدكم وعائلاتكم 21 عامًا إلى الوراء".

وطالب رئيس الوزراء المواطنين باحترام عدم الاختلاط والبقاء في المنازل.

وقال "مودي": "تذكروا أن خطوة واحدة خارج منازلكم يمكن أن تجلب فيروس كورونا المستجدّ الخطير إلى بيوتكم".

وسجّلت الهند 519 إصابة مؤكدة بالفيروس، و10 وفيات، بحسب الحصيلة الأخيرة الرسمية الصادرة مساء الثلاثاء.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
07:51 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:18 PM

خطوة للخارج قد تجلب الفيروس.. الهند تفرض إغلاقًا تامًّا على أنحاء البلاد لمواجهة "كورونا"

يستمرّ 21 يومًا ويدخل حيّز التنفيذ منتصف الليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم (الثلاثاء)، بفرض الإغلاق التام على مجمل أنحاء الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، لمدة ثلاثة أسابيع؛ لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس الحكومة الهندية في خطاب متلفز إلى الأمة: "اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، ستدخل البلاد بأكملها في حالة عزل؛ لإنقاذ الهند؛ لإنقاذ كل مواطن؛ من أجلكم ومن أجل عائلاتكم"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وشدّد على ضرورة التزام الإجراء قائلًا: "إذا لم يتمّ احترام الـ21 يومًا، سيعود بلدكم وعائلاتكم 21 عامًا إلى الوراء".

وطالب رئيس الوزراء المواطنين باحترام عدم الاختلاط والبقاء في المنازل.

وقال "مودي": "تذكروا أن خطوة واحدة خارج منازلكم يمكن أن تجلب فيروس كورونا المستجدّ الخطير إلى بيوتكم".

وسجّلت الهند 519 إصابة مؤكدة بالفيروس، و10 وفيات، بحسب الحصيلة الأخيرة الرسمية الصادرة مساء الثلاثاء.

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