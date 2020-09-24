التشكيليون بالطائف يحتفلون بالوطن بمعرض لوحة عشق وطن

30 لوحة فنية لجمعية "جسفت".. تكشف عن مواهب مميزة

افتتح مدير الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" بالطائف عبدالله صالح الشعلان، مساء أول أمس، بفندق بوجي، المعرض التشكيلي المقام تحت شعار "لوحة عشق وطن"، ضمن احتفالية اليوم الوطني للمملكة بعامها "90".



وقال "الشعلان": الجمعية تسعى من خلال هذه المناسبات الوطنية لإشراك الفنانين وتقديمهم للوطن كمواهب مميزة على الساحة التشكيلية بالمملكة حتى يأخذوا مكانتهم الطبيعية والحقيقية بين فناني المملكة.



وأضاف: الجمعية تقوم بدور الداعم للفنان والفنانة من أعضائه لإبراز أعمالهم الفنية على الساحة التشكيلية وإيجاد منصات لإلحاق الفنانين والفنانات بالجمعية في برامج ودورات تدريبية تعمل على تطوير مهاراتهم الفنية.



وأردف: نسعى كإدارة للجمعية لوضع خطط مستقبلية من أهم أهدافها إيجاد مقر دائم للجمعية وعقد شراكات مع عدة جهات حكومية وهيئات وجمعيات لرعاية الفنانين، كما أن مشاركة الفنانين بهذه الاحتفالية الوطنية الغالية على قلوبنا تعبر بشكل أو بآخر عن أسلوب الفنان الفني في وصف حب الوطن من خلال تنوع أساليب اللوحات المعروضة التي يبلغ عددها 30 لوحة فنية، وجميعها تصف حب الوطن بريشة فنان أو فنانة يعبر بها عن انتمائه لوطنه.



من ناحيته قال مدير الفندق عبدالله الحسني: إنهم يسعون دومًا لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية من خلال الارتباط بالوطن وفعالياته التي تعزز الوطنية والانتماء للوطن بما يعزز لحمتنا الوطنية.



وأضاف: الفندق يسعد دومًا بمشاركة القطاعات المختلفة حكومية وأهلية لعقد الشراكات والاتفاقية التي تخدم الوطن والمواطن.