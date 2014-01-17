النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5505 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4349 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الرياضة" تفتح باب استقبال الطلبات لـ21 وظيفة بعدة تخصصات

لتدعيم المنظومة باستقطاب الكفاءات المميزة.. والتقديم من خلال الإدارات حتى الخميس

أعلنت وزارة الرياضة، عن فتح باب استقبال طلبات التوظيف، لشَغل (21) وظيفة قيادية في الرياض، في تخصصات ومهام مختلفة، والتقديم من خلال الإدارات المطروحة في الإعلان.

وأوضحت "الرياضة" أن ذلك يأتي رغبةً منها في العمل على تدعيم المنظومة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير كل القطاعات، واستقطاب الكفاءات المميزة، المتوافقة مع أهدافها واستراتيجياتها، والتقديم مستمر حتى يوم الخميس 17/ 6/ 1443هـ الموافق 20/ 1/ 2022م.

وشملت الإدارات الوظيفية المطروحة، إدارات "التخطيط الاستراتيجي، والشؤون الهندسية، وصيانة الاستادات والمدن الرياضية، ومتابعة وتدقيق الميزانية، والاستشارات القانونية، وإدارة التشريعات والعقود، والمحتوى الإعلامي، والعلاقات الإعلامية، كذلك إدارة التخطيط الإعلامي.

وتَضمنت كذلك إدارة أداء الرأس المالي البشري، والتطوير الإداري والجودة، والتوظيف، كذلك إدارة الخصومات والتعويضات، وإدارة الرعايات، والمحافظ الاستثمارية، والمشاريع الخاصة، وإدارة تخطيط القوى العاملة، وعلاقات الموظفين، بالإضافة لإدارة التخصيص، وإدارة استثمارات الأندية.

وللاطلاع على تفاصيل الوظائف المعلنة، من خلال الرابط الإلكتروني:

https://drive.google.com/file/d/1C82QvGsas2EA0v-swXq1UkumnqTVNBBn/view

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الرياضة" تفتح باب استقبال الطلبات لـ21 وظيفة بعدة تخصصات
سبق

أعلنت وزارة الرياضة، عن فتح باب استقبال طلبات التوظيف، لشَغل (21) وظيفة قيادية في الرياض، في تخصصات ومهام مختلفة، والتقديم من خلال الإدارات المطروحة في الإعلان.

وأوضحت "الرياضة" أن ذلك يأتي رغبةً منها في العمل على تدعيم المنظومة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير كل القطاعات، واستقطاب الكفاءات المميزة، المتوافقة مع أهدافها واستراتيجياتها، والتقديم مستمر حتى يوم الخميس 17/ 6/ 1443هـ الموافق 20/ 1/ 2022م.

وشملت الإدارات الوظيفية المطروحة، إدارات "التخطيط الاستراتيجي، والشؤون الهندسية، وصيانة الاستادات والمدن الرياضية، ومتابعة وتدقيق الميزانية، والاستشارات القانونية، وإدارة التشريعات والعقود، والمحتوى الإعلامي، والعلاقات الإعلامية، كذلك إدارة التخطيط الإعلامي.

وتَضمنت كذلك إدارة أداء الرأس المالي البشري، والتطوير الإداري والجودة، والتوظيف، كذلك إدارة الخصومات والتعويضات، وإدارة الرعايات، والمحافظ الاستثمارية، والمشاريع الخاصة، وإدارة تخطيط القوى العاملة، وعلاقات الموظفين، بالإضافة لإدارة التخصيص، وإدارة استثمارات الأندية.

وللاطلاع على تفاصيل الوظائف المعلنة، من خلال الرابط الإلكتروني:

https://drive.google.com/file/d/1C82QvGsas2EA0v-swXq1UkumnqTVNBBn/view

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
10:00 AM

"الرياضة" تفتح باب استقبال الطلبات لـ21 وظيفة بعدة تخصصات

لتدعيم المنظومة باستقطاب الكفاءات المميزة.. والتقديم من خلال الإدارات حتى الخميس

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
3,008

أعلنت وزارة الرياضة، عن فتح باب استقبال طلبات التوظيف، لشَغل (21) وظيفة قيادية في الرياض، في تخصصات ومهام مختلفة، والتقديم من خلال الإدارات المطروحة في الإعلان.

وأوضحت "الرياضة" أن ذلك يأتي رغبةً منها في العمل على تدعيم المنظومة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير كل القطاعات، واستقطاب الكفاءات المميزة، المتوافقة مع أهدافها واستراتيجياتها، والتقديم مستمر حتى يوم الخميس 17/ 6/ 1443هـ الموافق 20/ 1/ 2022م.

وشملت الإدارات الوظيفية المطروحة، إدارات "التخطيط الاستراتيجي، والشؤون الهندسية، وصيانة الاستادات والمدن الرياضية، ومتابعة وتدقيق الميزانية، والاستشارات القانونية، وإدارة التشريعات والعقود، والمحتوى الإعلامي، والعلاقات الإعلامية، كذلك إدارة التخطيط الإعلامي.

وتَضمنت كذلك إدارة أداء الرأس المالي البشري، والتطوير الإداري والجودة، والتوظيف، كذلك إدارة الخصومات والتعويضات، وإدارة الرعايات، والمحافظ الاستثمارية، والمشاريع الخاصة، وإدارة تخطيط القوى العاملة، وعلاقات الموظفين، بالإضافة لإدارة التخصيص، وإدارة استثمارات الأندية.

وللاطلاع على تفاصيل الوظائف المعلنة، من خلال الرابط الإلكتروني:

https://drive.google.com/file/d/1C82QvGsas2EA0v-swXq1UkumnqTVNBBn/view

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,626
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,502
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,809
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,690

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة