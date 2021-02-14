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غرفة تجارة الرياض تكرَم شركة أسواق عبدالله العثيم

نظير جهودها في دعم توطين الوظائف

كرّمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض شركة أسواق عبدالله العثيم، نظير جهودها الكبيرة في دعم برامج توطين الوظائف بالقطاع الخاص لعام 2020م، والذي يهدف إلى رفع معدلات توطين الوظائف في القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، بما يوفر فرص العمل الملائمة ذات المردود المادي المناسب للسعوديين والسعوديات، حيث قدم هلال آل هلال رئيس قسم علاقات الشركات بغرفة الرياض درعاً تذكارياً، تسلمه نيابة عن شركة أسواق عبدالله العثيم عبدالله الغفيص مدير إدارة الموارد البشرية.

من جهته قدم عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، شكره لغرفة الرياض على هذا التكريم، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقدمها الغرفة بالشراكة مع منشآت القطاع الخاص، لتفعيل برامج التوطين وتوظيف الشباب السعودي، مضيفاً بأن شركة أسواق عبدالله العثيم تواصل منذ سنوات سعيها للمضي قدماً في تفعيل هذه البرامج، وتأهيل كوادر وطنية تسهم بشكل فعلي في تعزيز النشاط الاقتصادي الوطني، عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأشار إلى أن الشركة تضع في أعلى هرم أولوياتها دعم مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل وفق بيئة عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، من خلال استقطاب الكوادر السعودية المميزة، وتنمية قدراتهم؛ ليكونوا نواة لقيادات مستقبلية بالشركة، والاعتماد على الكادر الوطني بشكل كامل. ورفع معدلات التوطين في القطاع الخاص، وكذلك من خلال برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع التجزئة، وتمكين عمل المرأة في القطاعات كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غرفة تجارة الرياض تكرَم شركة أسواق عبدالله العثيم
سبق

كرّمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض شركة أسواق عبدالله العثيم، نظير جهودها الكبيرة في دعم برامج توطين الوظائف بالقطاع الخاص لعام 2020م، والذي يهدف إلى رفع معدلات توطين الوظائف في القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، بما يوفر فرص العمل الملائمة ذات المردود المادي المناسب للسعوديين والسعوديات، حيث قدم هلال آل هلال رئيس قسم علاقات الشركات بغرفة الرياض درعاً تذكارياً، تسلمه نيابة عن شركة أسواق عبدالله العثيم عبدالله الغفيص مدير إدارة الموارد البشرية.

من جهته قدم عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، شكره لغرفة الرياض على هذا التكريم، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقدمها الغرفة بالشراكة مع منشآت القطاع الخاص، لتفعيل برامج التوطين وتوظيف الشباب السعودي، مضيفاً بأن شركة أسواق عبدالله العثيم تواصل منذ سنوات سعيها للمضي قدماً في تفعيل هذه البرامج، وتأهيل كوادر وطنية تسهم بشكل فعلي في تعزيز النشاط الاقتصادي الوطني، عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأشار إلى أن الشركة تضع في أعلى هرم أولوياتها دعم مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل وفق بيئة عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، من خلال استقطاب الكوادر السعودية المميزة، وتنمية قدراتهم؛ ليكونوا نواة لقيادات مستقبلية بالشركة، والاعتماد على الكادر الوطني بشكل كامل. ورفع معدلات التوطين في القطاع الخاص، وكذلك من خلال برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع التجزئة، وتمكين عمل المرأة في القطاعات كافة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
05:13 PM

غرفة تجارة الرياض تكرَم شركة أسواق عبدالله العثيم

نظير جهودها في دعم توطين الوظائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض شركة أسواق عبدالله العثيم، نظير جهودها الكبيرة في دعم برامج توطين الوظائف بالقطاع الخاص لعام 2020م، والذي يهدف إلى رفع معدلات توطين الوظائف في القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، بما يوفر فرص العمل الملائمة ذات المردود المادي المناسب للسعوديين والسعوديات، حيث قدم هلال آل هلال رئيس قسم علاقات الشركات بغرفة الرياض درعاً تذكارياً، تسلمه نيابة عن شركة أسواق عبدالله العثيم عبدالله الغفيص مدير إدارة الموارد البشرية.

من جهته قدم عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، شكره لغرفة الرياض على هذا التكريم، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقدمها الغرفة بالشراكة مع منشآت القطاع الخاص، لتفعيل برامج التوطين وتوظيف الشباب السعودي، مضيفاً بأن شركة أسواق عبدالله العثيم تواصل منذ سنوات سعيها للمضي قدماً في تفعيل هذه البرامج، وتأهيل كوادر وطنية تسهم بشكل فعلي في تعزيز النشاط الاقتصادي الوطني، عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأشار إلى أن الشركة تضع في أعلى هرم أولوياتها دعم مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل وفق بيئة عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، من خلال استقطاب الكوادر السعودية المميزة، وتنمية قدراتهم؛ ليكونوا نواة لقيادات مستقبلية بالشركة، والاعتماد على الكادر الوطني بشكل كامل. ورفع معدلات التوطين في القطاع الخاص، وكذلك من خلال برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع التجزئة، وتمكين عمل المرأة في القطاعات كافة.

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