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ضمن برنامج تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.. الاتحاد والفيصلي يتعادلان

خرج الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه الفيصلي بهدفين لمثلهما، الخميس، في مباراة تحضيرية، ضمن معسكري الفريقين الإعدادية للموسم الجديد 2020-2021، والذي ينطلق 17 أكتوبر الجاري.

ومنح مدرب الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم في المباراة، وبدأ بالتشكيل الأساسي الذي شهد تواجد الصربي بريجوفيتش.

سجل أهداف المواجهة الأربعة، كل من البرازيلي رومارينهو، وفهد المولد للفريق الاتحادي، بينما سجل هدفي الفيصلي كل من تفاريس وإسماعيل عمر.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن برنامج تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.. الاتحاد والفيصلي يتعادلان
سبق

خرج الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه الفيصلي بهدفين لمثلهما، الخميس، في مباراة تحضيرية، ضمن معسكري الفريقين الإعدادية للموسم الجديد 2020-2021، والذي ينطلق 17 أكتوبر الجاري.

ومنح مدرب الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم في المباراة، وبدأ بالتشكيل الأساسي الذي شهد تواجد الصربي بريجوفيتش.

سجل أهداف المواجهة الأربعة، كل من البرازيلي رومارينهو، وفهد المولد للفريق الاتحادي، بينما سجل هدفي الفيصلي كل من تفاريس وإسماعيل عمر.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:08 PM

ضمن برنامج تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.. الاتحاد والفيصلي يتعادلان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خرج الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه الفيصلي بهدفين لمثلهما، الخميس، في مباراة تحضيرية، ضمن معسكري الفريقين الإعدادية للموسم الجديد 2020-2021، والذي ينطلق 17 أكتوبر الجاري.

ومنح مدرب الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم في المباراة، وبدأ بالتشكيل الأساسي الذي شهد تواجد الصربي بريجوفيتش.

سجل أهداف المواجهة الأربعة، كل من البرازيلي رومارينهو، وفهد المولد للفريق الاتحادي، بينما سجل هدفي الفيصلي كل من تفاريس وإسماعيل عمر.

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