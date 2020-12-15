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ترقب لاعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2021 .. مساء اليوم

المالية كشفت عن تقديرات اولية في بيان تمهيدي قبل شهرين

توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2021م) اليوم الثلاثاء، حيث يُنتظر وفقاً لقناة الاخبارية أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وكانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي الذي نشر قبل شهرين بأن الموازنة التقديرية للعام الجديد 2021 ستكون بإيرادات تبلغ 846 مليار ريال ومصروفات تقدر بـ 990 مليار ريال.

الميزانية العامة للدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترقب لاعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2021 .. مساء اليوم
سبق

توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2021م) اليوم الثلاثاء، حيث يُنتظر وفقاً لقناة الاخبارية أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وكانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي الذي نشر قبل شهرين بأن الموازنة التقديرية للعام الجديد 2021 ستكون بإيرادات تبلغ 846 مليار ريال ومصروفات تقدر بـ 990 مليار ريال.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
04:20 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
06:55 PM

ترقب لاعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2021 .. مساء اليوم

المالية كشفت عن تقديرات اولية في بيان تمهيدي قبل شهرين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
23,562

توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2021م) اليوم الثلاثاء، حيث يُنتظر وفقاً لقناة الاخبارية أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وكانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي الذي نشر قبل شهرين بأن الموازنة التقديرية للعام الجديد 2021 ستكون بإيرادات تبلغ 846 مليار ريال ومصروفات تقدر بـ 990 مليار ريال.

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