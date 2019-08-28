النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفير نيوزيلندا: ما قُدم لأسر "كرايستشيرش" سيساعدهم على إعادة بناء حياتهم

قدّم شكره وتقديره للمملكة في خطاب لـ "آل الشيخ" على دعوتهم لأداء الحج

قدّم سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو؛ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على الحفاوة البالغة والترحيب الكبير الذي قُدّم لجميع المستضافين في حج هذا العام 1440هـ، من أسر الشهداء والناجين من هجوم كرايستشيرش الإرهابي في مارس 2019م، الذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف لخادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وتنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ من سفير نيوزيلندا لدى المملكة، قال فيه: إن هذه الدعوة لأداء فريضة الحج كضيوف خادم الحرمين الشريفين تعني الكثير للضحايا وعائلاتهم وستساعدهم إلى حد كبير على إعادة بناء حياتهم بعد مأساة عاشوها بهذا الحجم، معرباً عن شكره وتقديره للوزارة للإشراف على دعم البرنامج.

كما أعرب جيمس مونرو؛ عن شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وفريق العمل في الوزارة، على التسهيل والتنسيق لمنسوبي سفارة نيوزيلندا؛ للمشاركة في الترحيب بالحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

كما قدّم شكره الخاص للوزير، على تشريفه في المطار؛ للترحيب بالحجاج بنفسه، مؤكداً أن هذا العمل يحمل الكثير من النيّات الحسنة تجاه نيوزيلندا وأسر الضحايا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفير نيوزيلندا: ما قُدم لأسر "كرايستشيرش" سيساعدهم على إعادة بناء حياتهم
سبق

قدّم سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو؛ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على الحفاوة البالغة والترحيب الكبير الذي قُدّم لجميع المستضافين في حج هذا العام 1440هـ، من أسر الشهداء والناجين من هجوم كرايستشيرش الإرهابي في مارس 2019م، الذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف لخادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وتنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ من سفير نيوزيلندا لدى المملكة، قال فيه: إن هذه الدعوة لأداء فريضة الحج كضيوف خادم الحرمين الشريفين تعني الكثير للضحايا وعائلاتهم وستساعدهم إلى حد كبير على إعادة بناء حياتهم بعد مأساة عاشوها بهذا الحجم، معرباً عن شكره وتقديره للوزارة للإشراف على دعم البرنامج.

كما أعرب جيمس مونرو؛ عن شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وفريق العمل في الوزارة، على التسهيل والتنسيق لمنسوبي سفارة نيوزيلندا؛ للمشاركة في الترحيب بالحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

كما قدّم شكره الخاص للوزير، على تشريفه في المطار؛ للترحيب بالحجاج بنفسه، مؤكداً أن هذا العمل يحمل الكثير من النيّات الحسنة تجاه نيوزيلندا وأسر الضحايا.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
11:13 AM

سفير نيوزيلندا: ما قُدم لأسر "كرايستشيرش" سيساعدهم على إعادة بناء حياتهم

قدّم شكره وتقديره للمملكة في خطاب لـ "آل الشيخ" على دعوتهم لأداء الحج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,444

قدّم سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو؛ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على الحفاوة البالغة والترحيب الكبير الذي قُدّم لجميع المستضافين في حج هذا العام 1440هـ، من أسر الشهداء والناجين من هجوم كرايستشيرش الإرهابي في مارس 2019م، الذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف لخادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وتنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ من سفير نيوزيلندا لدى المملكة، قال فيه: إن هذه الدعوة لأداء فريضة الحج كضيوف خادم الحرمين الشريفين تعني الكثير للضحايا وعائلاتهم وستساعدهم إلى حد كبير على إعادة بناء حياتهم بعد مأساة عاشوها بهذا الحجم، معرباً عن شكره وتقديره للوزارة للإشراف على دعم البرنامج.

كما أعرب جيمس مونرو؛ عن شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وفريق العمل في الوزارة، على التسهيل والتنسيق لمنسوبي سفارة نيوزيلندا؛ للمشاركة في الترحيب بالحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

كما قدّم شكره الخاص للوزير، على تشريفه في المطار؛ للترحيب بالحجاج بنفسه، مؤكداً أن هذا العمل يحمل الكثير من النيّات الحسنة تجاه نيوزيلندا وأسر الضحايا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,531
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,195
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,143
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,435

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة