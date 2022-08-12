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بينهم 32 طفلاً.. الاحتلال اعتقل 429 فلسطينياً خلال يوليو

مطالبات حقوقية بالإفراج عن السجناء المرضى

أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 429 فلسطينياً؛ بينهم 32 طفلاً خلال شهر يوليو الماضي، وأن القدس شهدت أكبر عدد من المعتقلين؛ إذ بلغ العدد فيها 201 فلسطيني.

وأضافت المؤسسات في بيان نقلته "رويترز"، أن من بين المعتقلين 13 مواطناً من قطاع غزة، فيما توزعت باقي الاعتقالات على مختلف مناطق الضفة الغربية.


وبينت أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بلغ نحو 4500 معتقل منهم 41 معتقلة.

وذكرت المؤسسات أن الاحتلال الإسرائيلي يستغلُّ جائحة كورونا في تقويض عمل المحامين ومنعهم من زيارة الأسرى، ويمتد المنع ليشمل عائلاتهم.

وطالبت بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المرضى، والنساء والأطفال، والسماح للجنة دولية محايدة، أن تطلع على أوضاع الأسرى ونتائج العينات المتعلقة بفيروس كورونا التي تجرى للأسرى.

والمؤسسات المشاركة في إصدار البيان هي: هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة–سلوان.

مؤسسات حقوقية فلسطينية الاحتلال الإسرائيلي

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بينهم 32 طفلاً.. الاحتلال اعتقل 429 فلسطينياً خلال يوليو
سبق

أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 429 فلسطينياً؛ بينهم 32 طفلاً خلال شهر يوليو الماضي، وأن القدس شهدت أكبر عدد من المعتقلين؛ إذ بلغ العدد فيها 201 فلسطيني.

وأضافت المؤسسات في بيان نقلته "رويترز"، أن من بين المعتقلين 13 مواطناً من قطاع غزة، فيما توزعت باقي الاعتقالات على مختلف مناطق الضفة الغربية.


وبينت أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بلغ نحو 4500 معتقل منهم 41 معتقلة.

وذكرت المؤسسات أن الاحتلال الإسرائيلي يستغلُّ جائحة كورونا في تقويض عمل المحامين ومنعهم من زيارة الأسرى، ويمتد المنع ليشمل عائلاتهم.

وطالبت بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المرضى، والنساء والأطفال، والسماح للجنة دولية محايدة، أن تطلع على أوضاع الأسرى ونتائج العينات المتعلقة بفيروس كورونا التي تجرى للأسرى.

والمؤسسات المشاركة في إصدار البيان هي: هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة–سلوان.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
03:04 PM

بينهم 32 طفلاً.. الاحتلال اعتقل 429 فلسطينياً خلال يوليو

مطالبات حقوقية بالإفراج عن السجناء المرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 429 فلسطينياً؛ بينهم 32 طفلاً خلال شهر يوليو الماضي، وأن القدس شهدت أكبر عدد من المعتقلين؛ إذ بلغ العدد فيها 201 فلسطيني.

وأضافت المؤسسات في بيان نقلته "رويترز"، أن من بين المعتقلين 13 مواطناً من قطاع غزة، فيما توزعت باقي الاعتقالات على مختلف مناطق الضفة الغربية.


وبينت أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بلغ نحو 4500 معتقل منهم 41 معتقلة.

وذكرت المؤسسات أن الاحتلال الإسرائيلي يستغلُّ جائحة كورونا في تقويض عمل المحامين ومنعهم من زيارة الأسرى، ويمتد المنع ليشمل عائلاتهم.

وطالبت بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المرضى، والنساء والأطفال، والسماح للجنة دولية محايدة، أن تطلع على أوضاع الأسرى ونتائج العينات المتعلقة بفيروس كورونا التي تجرى للأسرى.

والمؤسسات المشاركة في إصدار البيان هي: هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة–سلوان.

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