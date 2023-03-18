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"الحصيني" لـ"سبق": التكييف يخلق بيئة خصبة لانتشار "كورونا".. ابتعدوا عنه

قال: فتح نوافذ المنزل للتهوية خاصةً في ظل الظروف الحالية أمرٌ مهم للغاية

حذرَ الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، من تشغيل أجهزة التكييف هذه الأيام في المنازل والسيارات ومقار العمل لمن يلتزمون بالدوام، باعتبار أنها تخلق بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا، وتزيد من نشاطه.

وأكد في تصريحٍ لـ"سبق" أن الأجواء التي نعيشها في هذه الأيام هي أجواء معتدلة، لا برد شديد ولا حر شديد، وأنها أجواء خصبة للفيروسات والبكتيريا، مطالباً بعدم تشغيل التكييف وتركه، كون الأجواء غير مناسبة له حيث البرودة ليلاً والاعتدال في النهار، وقال: "أنصح في حال الحاجة للتكييف والاضطرار له يتم تشغيله قبل النوم بساعة، وعند النوم يتم إغلاقه، مع فتح نوافذ المنزل للتهوية، خاصةً في ظل الظروف الحالية، وهذا أمرٌ مهم للغاية".

ويتأمل "الحصيني" عدم التهاون بذلك الفيروس، خاصةً بعد تزايد حالات الإصابة في العالم، وتشديد الإجراءات لمواجهة الفيروس، موصياً الجميع بتقوى الله والتحصين بأذكار الصباح والمساء، واتباع التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء.


وشدد على التعاون مع الدولة -حفظها الله- ومع الجهات المختصة فيما يخص الإجراءات المتخذة حيال ذلك الوباء، باعتبار أن المصلحة العامة تُقدم على المصلحة الخاصة، وقال: "من المهم جداً الحرص على اتباع كافة إجراءات السلامة التي تتبعها حكومتنا الرشيدة".

عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني أجهزة التكييف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" لـ"سبق": التكييف يخلق بيئة خصبة لانتشار "كورونا".. ابتعدوا عنه
سبق

حذرَ الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، من تشغيل أجهزة التكييف هذه الأيام في المنازل والسيارات ومقار العمل لمن يلتزمون بالدوام، باعتبار أنها تخلق بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا، وتزيد من نشاطه.

وأكد في تصريحٍ لـ"سبق" أن الأجواء التي نعيشها في هذه الأيام هي أجواء معتدلة، لا برد شديد ولا حر شديد، وأنها أجواء خصبة للفيروسات والبكتيريا، مطالباً بعدم تشغيل التكييف وتركه، كون الأجواء غير مناسبة له حيث البرودة ليلاً والاعتدال في النهار، وقال: "أنصح في حال الحاجة للتكييف والاضطرار له يتم تشغيله قبل النوم بساعة، وعند النوم يتم إغلاقه، مع فتح نوافذ المنزل للتهوية، خاصةً في ظل الظروف الحالية، وهذا أمرٌ مهم للغاية".

ويتأمل "الحصيني" عدم التهاون بذلك الفيروس، خاصةً بعد تزايد حالات الإصابة في العالم، وتشديد الإجراءات لمواجهة الفيروس، موصياً الجميع بتقوى الله والتحصين بأذكار الصباح والمساء، واتباع التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء.


وشدد على التعاون مع الدولة -حفظها الله- ومع الجهات المختصة فيما يخص الإجراءات المتخذة حيال ذلك الوباء، باعتبار أن المصلحة العامة تُقدم على المصلحة الخاصة، وقال: "من المهم جداً الحرص على اتباع كافة إجراءات السلامة التي تتبعها حكومتنا الرشيدة".

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:13 PM

"الحصيني" لـ"سبق": التكييف يخلق بيئة خصبة لانتشار "كورونا".. ابتعدوا عنه

قال: فتح نوافذ المنزل للتهوية خاصةً في ظل الظروف الحالية أمرٌ مهم للغاية

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فهد العتيبي - الرياض
21
23,783

حذرَ الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، من تشغيل أجهزة التكييف هذه الأيام في المنازل والسيارات ومقار العمل لمن يلتزمون بالدوام، باعتبار أنها تخلق بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا، وتزيد من نشاطه.

وأكد في تصريحٍ لـ"سبق" أن الأجواء التي نعيشها في هذه الأيام هي أجواء معتدلة، لا برد شديد ولا حر شديد، وأنها أجواء خصبة للفيروسات والبكتيريا، مطالباً بعدم تشغيل التكييف وتركه، كون الأجواء غير مناسبة له حيث البرودة ليلاً والاعتدال في النهار، وقال: "أنصح في حال الحاجة للتكييف والاضطرار له يتم تشغيله قبل النوم بساعة، وعند النوم يتم إغلاقه، مع فتح نوافذ المنزل للتهوية، خاصةً في ظل الظروف الحالية، وهذا أمرٌ مهم للغاية".

ويتأمل "الحصيني" عدم التهاون بذلك الفيروس، خاصةً بعد تزايد حالات الإصابة في العالم، وتشديد الإجراءات لمواجهة الفيروس، موصياً الجميع بتقوى الله والتحصين بأذكار الصباح والمساء، واتباع التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء.


وشدد على التعاون مع الدولة -حفظها الله- ومع الجهات المختصة فيما يخص الإجراءات المتخذة حيال ذلك الوباء، باعتبار أن المصلحة العامة تُقدم على المصلحة الخاصة، وقال: "من المهم جداً الحرص على اتباع كافة إجراءات السلامة التي تتبعها حكومتنا الرشيدة".

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