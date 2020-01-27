محاكمة العزل.. مستشار سابق لـ"ترامب" يضعه في مأزق

"بولتون" وثق دليل الإدانة في كتاب

يؤكد المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون في مسودة كتاب أن الرئيس دونالد ترامب أراد تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا إلى أن تفتح كييف تحقيقاً بشأن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية، وفق ما نقلت "فرانس 24" اليوم (الاثنين) عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وفور نشر المقال، طالب الديموقراطيون باستدعاء "بولتون" وشخصيات أخرى في مراكز مهمة في إدارة "ترامب" للإدلاء بإفادتهم في المحاكمة الهادفة إلى عزله وتحديد مصيره في الرئاسة الجارية في مجلس الشيوخ.

وبالإشارة إلى كتاب "بولتون" الذي لم ينشر بعد، يبين مقال "يويورك تايمز" أن "ترامب" أبلغ "بولتون" برفضه دفع مساعدة بقيمة 391 مليون دولار إلى أوكرانيا، ما لم تساعده السلطات الأوكرانية عبر بدء تحقيق بشأن الديموقراطي جون بايدن وابنه هانتر الذي يعمل في مجلس إدارة مجموعة أوكرانية للغاز.



وكان "بولتون" قد أكد مؤخراً استعداده للإدلاء بإفادته إذا استدعي.

وكتب النائب الديموقراطي آدم شيف الذي يقود فريق الادعاء في محاكمة "ترامب" في تغريدة أن دونالد ترامب عرقل طلبنا استدعاء بولتون للإفادة".

من جانبها، رأت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن رفض الجمهوريين الاستماع لبولتون وشهود آخرين والاطلاع على وثائق بات الآن غير مبرر أكثر من ذي من قبل.

وأشارت إلى أن "الخيار واضح: إما دستورنا أو التعتيم".