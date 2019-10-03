"برتامينا" و"أرامكو" تُمَددان محادثات مشروع مصفاة لنهاية أكتوبر

بهدف منح الشركتين مزيدًا من الوقت للاتفاق بشأن تقييم الأصل

قال مسؤول إندونيسي اليوم الخميس: إن المفاوضات بين شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية بي.تي برتامينا وشركة أرامكو السعودية بشأن مشروع مشترك لتحديث مصفاة سيلاكاب التابعة للشركة الإندونيسية، جرى تمديدها مجددًا حتى نهاية الشهر الجاري.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال أركاندرا طاهر نائب وزير الطاقة الإندونيسي: إن التمديد يهدف لمنح الشركتين مزيدًا من الوقت للاتفاق بشأن تقييم الأصل.

وجرى تمديد المحادثات عدة مرات بسبب خلافات تتعلق بتقييم المصفاة، وحذّرت برتامينا في أبريل من أنه إذا فشلت المحادثات مع أرامكو فسوف تدشن المشروع بدون شريك لتحقيق هدف التشغيل بحلول 2025.

واتفقت أرامكو وبرتامينا على التفاوض لتأسيس مشروع مشترك لهذا المشروع في 2016.

كما قال طاهر: إن برتامينا ستتخذ قرارًا "سريعًا وعمليًّا" بشأن شريكها المفضل لمشروع مصفاة باليكبابان.

وتخاطب "برتامينا" بالفعل شركة النفط الحكومية في أذربيجان (سوكار) وجيه.إكس. نيبون اليابانية للنفط والطاقة، وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، بشأن شراكة محتملة في مشروع باليكبابان.