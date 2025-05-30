الجمعية السعودية للسفر والسياحة تزور طريف الأثري

زار وفد الجمعية السعودية للسفر والسياحة (STTA) موقع حي طريف الأثري، والذي انضم لقائمة المواقع السعودية التاريخية في منظمة اليونيسكو، وتقوم على تطويره هيئة تطوير بوابة الدرعية، واطلع المشاركون على جهود الهيئة في الارتقاء بالحي وما يتضمنه من مواقع تاريخية، بالإضافة إلى قصور الدولة السعودية، واستمع الوفد إلى شرح حول التسلسل التاريخي والملحمي للدولة السعودية الأولى والثانية، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة، كما تضمنت الزيارة جولة في أنحاء حي الطريف والتي تتمتع بشواهد تاريخية على عمق الإرث الحضاري والتاريخي للمملكة.

وقد أعرب فيصل بن عبد الله الحميضي – رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس شركة فلاي إن للسفر، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، وذكر أن هذا الحي وبما يضمّ من شواهد تاريخية يعتبر بحق جوهرة للمملكة العربية السعودية وعلامة فارقة في تاريخ الدولة السعودية بما يحتويه من آثار وقصور قديمة شهدت العديد من الأحداث عبر التاريخ، ولا زالت جدرانها تحكي قصص الملاحم العظيمة للأجيال، كما أوضح سعادته أن جهود الهيئة في تطوير هذا الموقع كان لها الأثر البالغ في ترسيخ هذا التسلسل التاريخي؛ مما أعطى الحي مكانته البارزة لينضم إلى قائمة المواقع التراثية والحضارية بمنظمة اليونيسكو، كما تحدث طلال بن مهيدب المهيدب عضو مجلس إدارة الجمعية ونائب رئيس شركة الصرح للسفر بأن هذا الموقع التاريخي تمت تهيئته ليكون الوجهة الحقيقية للراغبين في الاطلاع على حضارة المملكة وتسلسل تكوينها؛ حيث يحكي للزائر بشكل فريد الترتيب التاريخي لنشأة الدولة السعودية، بالإضافة إلى مواقع التنظيم الإدراي والعسكري فيها، كما بيّن أن الحي يضم بين جنباته العديد من المتاحف التي صممت بطريقة رائعة لتغطي كافة المعلومات التي يحتاجها رواد الحي عن المملكة ونشأتها، بما احتوته من وثائق وأدوات كانت تستخدم لتسيير شؤون الدولة في ذلك الوقت.

ومن جهته ذكر بدر المالكي المدير التنفيذي للجمعية أن التنوع الثقافي والحضاري الذي يحظى به حي الطريف هو الاستثمار الحقيقي الذي يجب توارثه عبر الأجيال؛ فهو يحكي الوقائع والأحداث الملحمية العظيمة التي مرت بها الدولة السعودية منذ نشأتها، والتي استطاعت بتوفيق الله تجاوزها والسير عبرها لولادة فجر جديد لدولة عظيمة ننعم اليوم بخيراتها وتقودنا للمزيد من العزة والرفعة والمكانة.

وقد ضم وفد الزيارة كلًّا من: سلطان بن أحمد بن غيث نائب المدير العام بشركة الغيث للسفر، وبدر الناصر نائب رئيس شركة فرسان للسفر والسياحة، والمهندس علي القحطاني مؤسس سعودي هايكينج، ومن قطاع تنظيم الرحلات الأستاذ فارس السلامة.