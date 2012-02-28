"تقنية الرياض" تبدأ تنفيذ الخطة الجديدة لتخصص الطاقة المتجددة

في طاقة الشمس والرياح.. وضمن تخصصات التقنية الكهربائية

وافقت لجنة تشغيل الوحدات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على خطة الطاقة المتجددة، وتم اختيار الكلية التقنية بالرياض لتدريب التخصص، وذلك بعد دراسة استحداث التخصص التقني الجديد الذي يعني بالطاقة المتجددة، وذلك لمواكبة التوجه الوطني لاعتماد الطاقة المتجددة كأحد المصادر الرئيسية للطاقة مستقبلاً، ولتغطية الاحتياج المتوقع للأيدي العاملة المؤهلة مهارياً ومعرفياً.

وصرح عميد الكلية التقنية بالرياض، عبد الرحمن الحامد، بأن التعاون الدائم والمستمر بين الكلية والقطاعات المتخصصة أمراً ضرورياً، حيث تم التعاون والاجتماع مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وكذلك وزارة الطاقة ممثلة بمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتم مناقشة الزوايا المهمة في الطاقة المتجددة والتي أثمرت في بلورة الأساس اللازم لبناء واستحداث مكونات التخصص الجديد، ابتداءً بالخطة التدريبية ومروراً بمحتوى المقررات، وانتهاءً بتجهيزات المعامل والورش.

وأشار رئيس قسم التقنية الكهربائية بالكلية التقنية بالرياض، المهندس مبارك بن محمد القحطاني، إلى أن الخطة التدريبية تلبي الاحتياج المعرفي والمهاري للمتدرب من أجل تغطية متطلبات سوق العمل في مجال الطاقة المتجددة لتخصصات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أدرجت الأهداف والمواضيع وتفاصيل المحتوى لكل مقرر وفق النماذج المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتوزيع الساعات المعتمدة وساعات الاتصال بما يتناسب مع حجم الساعات المتفق عليه لبرامج الدبلوم المعتمدة في المؤسسة وقد تم إضافة المكون التجهيزي المقترح للجزء العملي لمعامل وورش مقررات الطاقة المتجددة.

يذكر أن الكلية تعتزم بدء التدريب في تخصص الطاقة المتجددة للعام التدريبي 1439/1440هـ، والعمل على تأهيل وتطوير الكادر التدريبي والورش والمعامل المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويقدم قسم التقنية الكهربائية تخصص القوى الكهربائية وتخصص الآلات والمعدات الكهربائية، ويضم القسم 28 معملا ومختبرا وورشة لتدريب أكثر من 1300 متدرب لمرحلتي الدبلوم والبكالريوس، ويؤهل القسم مهندسين وفنيين، في القوى والطاقة الكهربائية والآلات والمعدات بما يتوافق مع سوق العمل.