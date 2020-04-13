النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت: خطة إعادة 50 ألف مواطن من الخارج.. تبدأ الأحد

من مختلف أصقاع العالم

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إن الكويت سوف تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد القادم تنفيذ خطة لإعادة نحو 50 ألف مواطن كويتي من مختلف أصقاع العالم وفق خطة أقرها مجلس الوزراء يوم الاثنين.
وهؤلاء المواطنون موجودون خارج البلاد قبل بدء الحظر الذي فرضته الدولة على رحلات الطيران من وإلى الكويت، في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الكويت: خطة إعادة 50 ألف مواطن من الخارج.. تبدأ الأحد
سبق

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إن الكويت سوف تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد القادم تنفيذ خطة لإعادة نحو 50 ألف مواطن كويتي من مختلف أصقاع العالم وفق خطة أقرها مجلس الوزراء يوم الاثنين.
وهؤلاء المواطنون موجودون خارج البلاد قبل بدء الحظر الذي فرضته الدولة على رحلات الطيران من وإلى الكويت، في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
06:40 PM

الكويت: خطة إعادة 50 ألف مواطن من الخارج.. تبدأ الأحد

من مختلف أصقاع العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
701

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إن الكويت سوف تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد القادم تنفيذ خطة لإعادة نحو 50 ألف مواطن كويتي من مختلف أصقاع العالم وفق خطة أقرها مجلس الوزراء يوم الاثنين.
وهؤلاء المواطنون موجودون خارج البلاد قبل بدء الحظر الذي فرضته الدولة على رحلات الطيران من وإلى الكويت، في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,180
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,426
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,005
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,236

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة