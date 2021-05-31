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"السيف" يعزز صدارته لبطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية بالأردن

يحظى بتمثيل الوطن في جميع المحافل الرياضية بشكل لائق

‬شارك البطل السعودي صالح السيف في بطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية في فئة T4، والذي أضيف حديثاً على البطولة، وينهي الرالي بالمركز الأول T4 في ثاني جولة في الأردن من أصل ست جولات.

وكان "السيف" قد حقق أداءً لافتاً في مشاركته الأخيرة برالي قطر، وحصل على المركز الأول في أول مشاركة له في البطولة.

وأظهر "السيف " إصراراً كبيراً على خطف المركز الأول في جميع الجولات القادمة من البطولة، وأن يحظى بتمثيل الوطن في جميع المحافل الرياضية بشكل لائق، ويثبت جدارته في المركبات الخفيفة، ويعيد حسابات الاتحاد الدولي FIA، حيث نافس سيارات قروب إن، وحصد المركز الأول في رالي الأردن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"السيف" يعزز صدارته لبطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية بالأردن
سبق

‬شارك البطل السعودي صالح السيف في بطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية في فئة T4، والذي أضيف حديثاً على البطولة، وينهي الرالي بالمركز الأول T4 في ثاني جولة في الأردن من أصل ست جولات.

وكان "السيف" قد حقق أداءً لافتاً في مشاركته الأخيرة برالي قطر، وحصل على المركز الأول في أول مشاركة له في البطولة.

وأظهر "السيف " إصراراً كبيراً على خطف المركز الأول في جميع الجولات القادمة من البطولة، وأن يحظى بتمثيل الوطن في جميع المحافل الرياضية بشكل لائق، ويثبت جدارته في المركبات الخفيفة، ويعيد حسابات الاتحاد الدولي FIA، حيث نافس سيارات قروب إن، وحصد المركز الأول في رالي الأردن.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
04:45 PM

"السيف" يعزز صدارته لبطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية بالأردن

يحظى بتمثيل الوطن في جميع المحافل الرياضية بشكل لائق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬شارك البطل السعودي صالح السيف في بطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية في فئة T4، والذي أضيف حديثاً على البطولة، وينهي الرالي بالمركز الأول T4 في ثاني جولة في الأردن من أصل ست جولات.

وكان "السيف" قد حقق أداءً لافتاً في مشاركته الأخيرة برالي قطر، وحصل على المركز الأول في أول مشاركة له في البطولة.

وأظهر "السيف " إصراراً كبيراً على خطف المركز الأول في جميع الجولات القادمة من البطولة، وأن يحظى بتمثيل الوطن في جميع المحافل الرياضية بشكل لائق، ويثبت جدارته في المركبات الخفيفة، ويعيد حسابات الاتحاد الدولي FIA، حيث نافس سيارات قروب إن، وحصد المركز الأول في رالي الأردن.

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