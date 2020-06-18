النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشباب يواصل تعقيم المنشأة.. وفق اشتراطات السلامة وتطبيق "البروتوكول"

استعدادًا لعودة النشاط الرياضي الأحد المقبل

يواصل نادي الشباب تنفيذ أعمال التعقيم داخل النادي؛ تطبيقاً لكافة اشتراطات السلامة، استعداداً لعودة النشاط الرياضي الأحد المقبل 21 يونيو (الجاري) على أن يبدأ الدوري في 4 أغسطس المقبل.

ويقوم فريق من الصيانة بتنظيف وتعقيم كامل المنشأة الشبابية وفق معايير متوافقة لاشتراطات الصحة، كما يسعى الشباب إلى تنفيذ "البروتوكول" الصادر من قبل وزارة الرياضة بدءًا من العودة للتدريبات، ومن ثم بدء المسابقات الرياضية في أغسطس المقبل، وذلك من أجل سلامة الجميع.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب يأتي في المركز الثامن (31 نقطة) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشباب يواصل تعقيم المنشأة.. وفق اشتراطات السلامة وتطبيق "البروتوكول"
سبق

يواصل نادي الشباب تنفيذ أعمال التعقيم داخل النادي؛ تطبيقاً لكافة اشتراطات السلامة، استعداداً لعودة النشاط الرياضي الأحد المقبل 21 يونيو (الجاري) على أن يبدأ الدوري في 4 أغسطس المقبل.

ويقوم فريق من الصيانة بتنظيف وتعقيم كامل المنشأة الشبابية وفق معايير متوافقة لاشتراطات الصحة، كما يسعى الشباب إلى تنفيذ "البروتوكول" الصادر من قبل وزارة الرياضة بدءًا من العودة للتدريبات، ومن ثم بدء المسابقات الرياضية في أغسطس المقبل، وذلك من أجل سلامة الجميع.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب يأتي في المركز الثامن (31 نقطة) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
06:20 PM

الشباب يواصل تعقيم المنشأة.. وفق اشتراطات السلامة وتطبيق "البروتوكول"

استعدادًا لعودة النشاط الرياضي الأحد المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
611

يواصل نادي الشباب تنفيذ أعمال التعقيم داخل النادي؛ تطبيقاً لكافة اشتراطات السلامة، استعداداً لعودة النشاط الرياضي الأحد المقبل 21 يونيو (الجاري) على أن يبدأ الدوري في 4 أغسطس المقبل.

ويقوم فريق من الصيانة بتنظيف وتعقيم كامل المنشأة الشبابية وفق معايير متوافقة لاشتراطات الصحة، كما يسعى الشباب إلى تنفيذ "البروتوكول" الصادر من قبل وزارة الرياضة بدءًا من العودة للتدريبات، ومن ثم بدء المسابقات الرياضية في أغسطس المقبل، وذلك من أجل سلامة الجميع.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب يأتي في المركز الثامن (31 نقطة) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,002
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,870
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,323

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة