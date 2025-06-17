بتسجيل 74 إصابة جديدة.. السنغال: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الإصابات إلى 5247.. و3525 حالة شفاء و53 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 5247 إصابة مؤكدة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم تسجيل 3525 حالة شفاء، مقابل 53 حالة وفاة.