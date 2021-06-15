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تسبّبت في إغلاقه.. شاهد تحرير شارع بجدة بعد إزالة 3 مبانٍ

إعادة تأهيل للسماح بمرور السيارات.. "معالجة وأرصفة وسفلتة"

تمكنت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، من تحرير أحد الشوارع بحي البغدادية بعد إزالة ثلاث مبانٍ شعبية كانت سبباً في تعطيل الشارع؛ حيث جرى إعادة تأهيل المنطقة وأرصفتها بالكامل، وذلك ضمن حملة شاملة تستهدف تحسين الخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة، المهندس عمرو الدقس، أن الفرق الميدانية تمكنت من إزالة العقارات المخالفة وإعادة تأهيل الشارع للسماح بمرور السيارات، بعد فترة توقف طويلة، وشملت الأعمال المنفذة، الأرصفة والسفلتة.

وأضاف، أنه جرى معالجة الطبقة المتضررة وإعادة رصف الشارع بطبقة جديدة من الأسفلت وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع، مؤكداً استمرار جهود الأمانة في منع وإزالة المخالفات البلدية كافة.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسبّبت في إغلاقه.. شاهد تحرير شارع بجدة بعد إزالة 3 مبانٍ
سبق

تمكنت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، من تحرير أحد الشوارع بحي البغدادية بعد إزالة ثلاث مبانٍ شعبية كانت سبباً في تعطيل الشارع؛ حيث جرى إعادة تأهيل المنطقة وأرصفتها بالكامل، وذلك ضمن حملة شاملة تستهدف تحسين الخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة، المهندس عمرو الدقس، أن الفرق الميدانية تمكنت من إزالة العقارات المخالفة وإعادة تأهيل الشارع للسماح بمرور السيارات، بعد فترة توقف طويلة، وشملت الأعمال المنفذة، الأرصفة والسفلتة.

وأضاف، أنه جرى معالجة الطبقة المتضررة وإعادة رصف الشارع بطبقة جديدة من الأسفلت وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع، مؤكداً استمرار جهود الأمانة في منع وإزالة المخالفات البلدية كافة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
01:29 PM

تسبّبت في إغلاقه.. شاهد تحرير شارع بجدة بعد إزالة 3 مبانٍ

إعادة تأهيل للسماح بمرور السيارات.. "معالجة وأرصفة وسفلتة"

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عبدالله الراجحي - جدة
5
10,390

تمكنت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، من تحرير أحد الشوارع بحي البغدادية بعد إزالة ثلاث مبانٍ شعبية كانت سبباً في تعطيل الشارع؛ حيث جرى إعادة تأهيل المنطقة وأرصفتها بالكامل، وذلك ضمن حملة شاملة تستهدف تحسين الخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة، المهندس عمرو الدقس، أن الفرق الميدانية تمكنت من إزالة العقارات المخالفة وإعادة تأهيل الشارع للسماح بمرور السيارات، بعد فترة توقف طويلة، وشملت الأعمال المنفذة، الأرصفة والسفلتة.

وأضاف، أنه جرى معالجة الطبقة المتضررة وإعادة رصف الشارع بطبقة جديدة من الأسفلت وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع، مؤكداً استمرار جهود الأمانة في منع وإزالة المخالفات البلدية كافة.

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