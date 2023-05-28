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وصول أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية

بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

استقبلت محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام التي تدار من خلال الشركة السعودية العالمية للموانئ اليوم، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية، وذلك بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة ومتابعة من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وإشراف مباشر من قبل معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ ومعالي رئيس الهيئة.
وتحمل السفينة العملاقة (كوسكو سولار) 400 متر طولاً و 59 مترًا عرضاً وبطاقة استيعابية تصل إلى 21300 حاوية نمطية، بعمق يصل إلى 16 متراً، وذلك في رحلتها الأولى منذ تدشينها بداية العام 2019، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ومدير عام الميناء المهندس وليد بن فارس الفارس وأكثر من 100 شخصية اقتصادية من المهتمين بالاستثمار في مجال النقل البحري.
وتأتي هذه الخطوة المتقدمة لتؤكد عن مدى التطور الذي وصلت إليه الموانئ السعودية والتي أصبحت منارة تنافس الموانئ العالمية لاستقبال أضخم وأكبر السفن العالمية نظير ما يتمتع به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من إمكانيات جاذبة للخطوط الملاحية العالمية، بفضل قدراته التشغيلية واللوجستية العالية والتنافسية التي ساهمت في وضعه ضمن خارطة الموانئ العالمية المهمة والقادرة على كسب ثقة الخطوط الملاحية العالمية كمنصة رئيسية تستهدف استقبال السفن العالمية.
كما تأتي تلك الخطوة في إطار حرص الهيئة العامة للموانئ على تعزيز اسم وسمعة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وجعل المملكة العربية السعودية مركزاً لوجستياً يربط قارات العالم الثلاث لتحقيق أهداف وركائز رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانتها في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.
يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حقق نمواً لافتاً في عمليات المناولة خلال الربع الأول من العام 2019م، عبر تسجيله زيادة في إجمالي البضائع المناولة بواقع (9) ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت (24.3%)، فيما بلغ عدد الحاويات (418) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت (13.5%)، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.
كما سجل الميناء مرور شهر تاريخي (مايو 2019) يضاف لسجله الحافل بالإنجازات، حيث استقبل من خلاله عددًا من السفن العملاقة التي يصل طولها إلى 400 متر وعمق 16 متراً وبحمولة تصل إلى 19 ألف حاوية قياسية والتي كان آخرها السفينة الصين العالمية الضخمة CSCL GLOBE.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية
سبق

استقبلت محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام التي تدار من خلال الشركة السعودية العالمية للموانئ اليوم، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية، وذلك بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة ومتابعة من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وإشراف مباشر من قبل معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ ومعالي رئيس الهيئة.
وتحمل السفينة العملاقة (كوسكو سولار) 400 متر طولاً و 59 مترًا عرضاً وبطاقة استيعابية تصل إلى 21300 حاوية نمطية، بعمق يصل إلى 16 متراً، وذلك في رحلتها الأولى منذ تدشينها بداية العام 2019، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ومدير عام الميناء المهندس وليد بن فارس الفارس وأكثر من 100 شخصية اقتصادية من المهتمين بالاستثمار في مجال النقل البحري.
وتأتي هذه الخطوة المتقدمة لتؤكد عن مدى التطور الذي وصلت إليه الموانئ السعودية والتي أصبحت منارة تنافس الموانئ العالمية لاستقبال أضخم وأكبر السفن العالمية نظير ما يتمتع به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من إمكانيات جاذبة للخطوط الملاحية العالمية، بفضل قدراته التشغيلية واللوجستية العالية والتنافسية التي ساهمت في وضعه ضمن خارطة الموانئ العالمية المهمة والقادرة على كسب ثقة الخطوط الملاحية العالمية كمنصة رئيسية تستهدف استقبال السفن العالمية.
كما تأتي تلك الخطوة في إطار حرص الهيئة العامة للموانئ على تعزيز اسم وسمعة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وجعل المملكة العربية السعودية مركزاً لوجستياً يربط قارات العالم الثلاث لتحقيق أهداف وركائز رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانتها في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.
يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حقق نمواً لافتاً في عمليات المناولة خلال الربع الأول من العام 2019م، عبر تسجيله زيادة في إجمالي البضائع المناولة بواقع (9) ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت (24.3%)، فيما بلغ عدد الحاويات (418) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت (13.5%)، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.
كما سجل الميناء مرور شهر تاريخي (مايو 2019) يضاف لسجله الحافل بالإنجازات، حيث استقبل من خلاله عددًا من السفن العملاقة التي يصل طولها إلى 400 متر وعمق 16 متراً وبحمولة تصل إلى 19 ألف حاوية قياسية والتي كان آخرها السفينة الصين العالمية الضخمة CSCL GLOBE.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
04:19 PM

وصول أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية

بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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استقبلت محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام التي تدار من خلال الشركة السعودية العالمية للموانئ اليوم، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية، وذلك بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة ومتابعة من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وإشراف مباشر من قبل معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ ومعالي رئيس الهيئة.
وتحمل السفينة العملاقة (كوسكو سولار) 400 متر طولاً و 59 مترًا عرضاً وبطاقة استيعابية تصل إلى 21300 حاوية نمطية، بعمق يصل إلى 16 متراً، وذلك في رحلتها الأولى منذ تدشينها بداية العام 2019، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ومدير عام الميناء المهندس وليد بن فارس الفارس وأكثر من 100 شخصية اقتصادية من المهتمين بالاستثمار في مجال النقل البحري.
وتأتي هذه الخطوة المتقدمة لتؤكد عن مدى التطور الذي وصلت إليه الموانئ السعودية والتي أصبحت منارة تنافس الموانئ العالمية لاستقبال أضخم وأكبر السفن العالمية نظير ما يتمتع به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من إمكانيات جاذبة للخطوط الملاحية العالمية، بفضل قدراته التشغيلية واللوجستية العالية والتنافسية التي ساهمت في وضعه ضمن خارطة الموانئ العالمية المهمة والقادرة على كسب ثقة الخطوط الملاحية العالمية كمنصة رئيسية تستهدف استقبال السفن العالمية.
كما تأتي تلك الخطوة في إطار حرص الهيئة العامة للموانئ على تعزيز اسم وسمعة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وجعل المملكة العربية السعودية مركزاً لوجستياً يربط قارات العالم الثلاث لتحقيق أهداف وركائز رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانتها في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.
يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حقق نمواً لافتاً في عمليات المناولة خلال الربع الأول من العام 2019م، عبر تسجيله زيادة في إجمالي البضائع المناولة بواقع (9) ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت (24.3%)، فيما بلغ عدد الحاويات (418) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت (13.5%)، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.
كما سجل الميناء مرور شهر تاريخي (مايو 2019) يضاف لسجله الحافل بالإنجازات، حيث استقبل من خلاله عددًا من السفن العملاقة التي يصل طولها إلى 400 متر وعمق 16 متراً وبحمولة تصل إلى 19 ألف حاوية قياسية والتي كان آخرها السفينة الصين العالمية الضخمة CSCL GLOBE.

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