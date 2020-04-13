في اتصال هاتفي مشترك.. الملك سلمان وترامب وبوتين يرحِّبون بجهود تحقيق استقرار أسواق النفط الدولية

جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -، وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.



وفي التفاصيل، تم خلال الاتصال استعراض أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة (أوبك +).

وأعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أسفرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قِبل الدول المنتجة.

وتم التشديد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها، والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية، ودعم الاقتصاد العالمي.