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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

تعرَّف على الإجراءات الجديدة لدفن جثمان أولى ضحايا "كورونا" بالأردن

مراحل الغسل والتكفين والدفن بإشراف "الصحة العامة"

قال عضو لجنة الأوبئة في الأردن، بسام الحجاوي؛ إن جثمان السيدة، التي تعد أولى ضحايا فيروس كورونا في البلاد، سيوارى في الثرى، بحسب قانون الصحة العامة الأردني وتعديلاته حول دفن الموتى.

وطبقاً لصحيفة "الغد" الأردنية، قال الحجاوي؛ إن جثمان المتوفاة (83 عاماً) سيوارى في الثرى ضمن إجراءات صحية بإشراف الصحة العامة في مراحل الغسل، والتكفين، والدفن في المقبرة العامة، وبما لا يشكل أي خطر على القائمين على هذه الإجراءات، وذلك وفقاً لقانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته حول دفن الموتى.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة، سعد جابر؛ أن المرأة الثمانينية، التي تُوفيت من جرّاء إصابتها بفيروس كورونا، كانت تعاني مشكلات صحية والتهابات نتيجة تسمّم الدم.

فيروس كورونا الجديد

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تعرَّف على الإجراءات الجديدة لدفن جثمان أولى ضحايا "كورونا" بالأردن
سبق

قال عضو لجنة الأوبئة في الأردن، بسام الحجاوي؛ إن جثمان السيدة، التي تعد أولى ضحايا فيروس كورونا في البلاد، سيوارى في الثرى، بحسب قانون الصحة العامة الأردني وتعديلاته حول دفن الموتى.

وطبقاً لصحيفة "الغد" الأردنية، قال الحجاوي؛ إن جثمان المتوفاة (83 عاماً) سيوارى في الثرى ضمن إجراءات صحية بإشراف الصحة العامة في مراحل الغسل، والتكفين، والدفن في المقبرة العامة، وبما لا يشكل أي خطر على القائمين على هذه الإجراءات، وذلك وفقاً لقانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته حول دفن الموتى.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة، سعد جابر؛ أن المرأة الثمانينية، التي تُوفيت من جرّاء إصابتها بفيروس كورونا، كانت تعاني مشكلات صحية والتهابات نتيجة تسمّم الدم.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:38 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:24 PM

تعرَّف على الإجراءات الجديدة لدفن جثمان أولى ضحايا "كورونا" بالأردن

مراحل الغسل والتكفين والدفن بإشراف "الصحة العامة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,936

قال عضو لجنة الأوبئة في الأردن، بسام الحجاوي؛ إن جثمان السيدة، التي تعد أولى ضحايا فيروس كورونا في البلاد، سيوارى في الثرى، بحسب قانون الصحة العامة الأردني وتعديلاته حول دفن الموتى.

وطبقاً لصحيفة "الغد" الأردنية، قال الحجاوي؛ إن جثمان المتوفاة (83 عاماً) سيوارى في الثرى ضمن إجراءات صحية بإشراف الصحة العامة في مراحل الغسل، والتكفين، والدفن في المقبرة العامة، وبما لا يشكل أي خطر على القائمين على هذه الإجراءات، وذلك وفقاً لقانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته حول دفن الموتى.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة، سعد جابر؛ أن المرأة الثمانينية، التي تُوفيت من جرّاء إصابتها بفيروس كورونا، كانت تعاني مشكلات صحية والتهابات نتيجة تسمّم الدم.

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