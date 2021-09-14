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"تصفية" تعلن بدء سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة

شدّدت على المساهمين الذين لم يتقدّموا سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدّموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تصفية" تعلن بدء سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدّموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
07:18 PM

"تصفية" تعلن بدء سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة

شدّدت على المساهمين الذين لم يتقدّموا سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
946

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدّموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".

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