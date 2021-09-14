وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدّموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة.

"تصفية" تعلن بدء سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة ذياب الشمري سبق 2021-09-14 أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة. وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدّموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 07:18 PM

"تصفية" تعلن بدء سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة شدّدت على المساهمين الذين لم يتقدّموا سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي





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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدّموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".