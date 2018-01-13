"الأرصاد": درجات الحرارة تصل إلى الصفر وما دون الصفر على تبوك والجوف وحائل والمدينة

يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على شرق المملكة ووسطها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق: (تبوك، الجوف، حائل، شرق المدينة المنورة)؛ في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.