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"السياري" في زيارته لمتحف "الأخوين": أمير الباحة يدعم مثل هذه المشاريع الشبابية

يحتوي على عدد كبير من المنقولات التراثية والأثرية النادرة والمخطوطات

زار وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري اليوم متحف "الأخوين" والذي أنشأه الشاب محمد بن مسفر الغامدي بقرية الملد التراثية ويعد أنموذجاً لمبادرات ونشاطات شباب منطقة الباحة.

وقام وكيل الإمارة بالتجول داخل مقر المتحف واستمع إلى شرح من صاحب المتحف الذي يحتوي على عديد المنقولات التراثية والأثرية النادرة وعدد من المخطوطات ويتكون المتحف من طابقين وعدد من الشرفات والمجالس التراثية بالإضافة إلى ما يميزه أنه يقع داخل إحدى القرى التراثية القديمة الأمر الذي أسهم في تميزه.

وأبدى "السياري" خلال زيارته إعجابه بما شاهده في المتحف وكيف أن الشاب وظف ذلك المتحف بتخصيص قرية الملد حاضنة له وبجهده الشخصي الأمر الذي يؤكد دور الشباب وتمكنهم من الاستفادة من أوقاتهم، بما يعود بالنفع.

وأكد أن إمارة منطقة الباحة وبتوجيهات ومتابعة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تدعم مثل هذه المشاريع الشبابية وغيرها خصوصاً تلك التي تسهم في التعريف بما كان عليه الآباء والأجداد، مقدماً شكره وتقديره للشاب محمد على ما قدمه من جهود موفقة ليكون بذلك أنموذجاً يحتذى به.

عقب ذلك سجل وكيل إمارة الباحة كلمة في سجل الزيارات الخاص بالمتحف ثم شارك في العرضة الشعبية والتى شارك بها عدد من شعراء الباحة.

من جانبه، عبر الشاب محمد الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على دعمه المتواصل لكل ما يهم الباحة وأهلها كما قدم شكره لوكيل الإمارة على زيارته والتى تعد حافزاً له ولكافة الشباب لتقديم ما يخدم وطنهم ومنطقتهم مرحباً بالجميع.

رافق وكيل الإمارة أثناء الزيارة وكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي ومدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، وعدد من المسؤولين.

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"السياري" في زيارته لمتحف "الأخوين": أمير الباحة يدعم مثل هذه المشاريع الشبابية
سبق

زار وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري اليوم متحف "الأخوين" والذي أنشأه الشاب محمد بن مسفر الغامدي بقرية الملد التراثية ويعد أنموذجاً لمبادرات ونشاطات شباب منطقة الباحة.

وقام وكيل الإمارة بالتجول داخل مقر المتحف واستمع إلى شرح من صاحب المتحف الذي يحتوي على عديد المنقولات التراثية والأثرية النادرة وعدد من المخطوطات ويتكون المتحف من طابقين وعدد من الشرفات والمجالس التراثية بالإضافة إلى ما يميزه أنه يقع داخل إحدى القرى التراثية القديمة الأمر الذي أسهم في تميزه.

وأبدى "السياري" خلال زيارته إعجابه بما شاهده في المتحف وكيف أن الشاب وظف ذلك المتحف بتخصيص قرية الملد حاضنة له وبجهده الشخصي الأمر الذي يؤكد دور الشباب وتمكنهم من الاستفادة من أوقاتهم، بما يعود بالنفع.

وأكد أن إمارة منطقة الباحة وبتوجيهات ومتابعة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تدعم مثل هذه المشاريع الشبابية وغيرها خصوصاً تلك التي تسهم في التعريف بما كان عليه الآباء والأجداد، مقدماً شكره وتقديره للشاب محمد على ما قدمه من جهود موفقة ليكون بذلك أنموذجاً يحتذى به.

عقب ذلك سجل وكيل إمارة الباحة كلمة في سجل الزيارات الخاص بالمتحف ثم شارك في العرضة الشعبية والتى شارك بها عدد من شعراء الباحة.

من جانبه، عبر الشاب محمد الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على دعمه المتواصل لكل ما يهم الباحة وأهلها كما قدم شكره لوكيل الإمارة على زيارته والتى تعد حافزاً له ولكافة الشباب لتقديم ما يخدم وطنهم ومنطقتهم مرحباً بالجميع.

رافق وكيل الإمارة أثناء الزيارة وكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي ومدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، وعدد من المسؤولين.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
11:23 PM

"السياري" في زيارته لمتحف "الأخوين": أمير الباحة يدعم مثل هذه المشاريع الشبابية

يحتوي على عدد كبير من المنقولات التراثية والأثرية النادرة والمخطوطات

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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زار وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري اليوم متحف "الأخوين" والذي أنشأه الشاب محمد بن مسفر الغامدي بقرية الملد التراثية ويعد أنموذجاً لمبادرات ونشاطات شباب منطقة الباحة.

وقام وكيل الإمارة بالتجول داخل مقر المتحف واستمع إلى شرح من صاحب المتحف الذي يحتوي على عديد المنقولات التراثية والأثرية النادرة وعدد من المخطوطات ويتكون المتحف من طابقين وعدد من الشرفات والمجالس التراثية بالإضافة إلى ما يميزه أنه يقع داخل إحدى القرى التراثية القديمة الأمر الذي أسهم في تميزه.

وأبدى "السياري" خلال زيارته إعجابه بما شاهده في المتحف وكيف أن الشاب وظف ذلك المتحف بتخصيص قرية الملد حاضنة له وبجهده الشخصي الأمر الذي يؤكد دور الشباب وتمكنهم من الاستفادة من أوقاتهم، بما يعود بالنفع.

وأكد أن إمارة منطقة الباحة وبتوجيهات ومتابعة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تدعم مثل هذه المشاريع الشبابية وغيرها خصوصاً تلك التي تسهم في التعريف بما كان عليه الآباء والأجداد، مقدماً شكره وتقديره للشاب محمد على ما قدمه من جهود موفقة ليكون بذلك أنموذجاً يحتذى به.

عقب ذلك سجل وكيل إمارة الباحة كلمة في سجل الزيارات الخاص بالمتحف ثم شارك في العرضة الشعبية والتى شارك بها عدد من شعراء الباحة.

من جانبه، عبر الشاب محمد الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على دعمه المتواصل لكل ما يهم الباحة وأهلها كما قدم شكره لوكيل الإمارة على زيارته والتى تعد حافزاً له ولكافة الشباب لتقديم ما يخدم وطنهم ومنطقتهم مرحباً بالجميع.

رافق وكيل الإمارة أثناء الزيارة وكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي ومدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، وعدد من المسؤولين.

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