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لجنة متابعة مستجدات "فيروس كورونا" تؤكد استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس “كورونا” ظهر اليوم السبت، اجتماعها السابع عشر برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطّلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس.

وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

ونوّه أعضاء اللجنة بأهمية التزام كل أفراد المجتمع باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد، والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بـ"كورونا".

وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة متابعة مستجدات "فيروس كورونا" تؤكد استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول
سبق

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس “كورونا” ظهر اليوم السبت، اجتماعها السابع عشر برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطّلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس.

وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

ونوّه أعضاء اللجنة بأهمية التزام كل أفراد المجتمع باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد، والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بـ"كورونا".

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
07:06 PM

لجنة متابعة مستجدات "فيروس كورونا" تؤكد استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس “كورونا” ظهر اليوم السبت، اجتماعها السابع عشر برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطّلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس.

وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

ونوّه أعضاء اللجنة بأهمية التزام كل أفراد المجتمع باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد، والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بـ"كورونا".

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