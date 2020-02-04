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الرابطة واتحاد القدم يناقشان روزنامة الموسمين المقبلين مع أندية دوري المحترفين

عقدت لجنتا المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة المنتخبات في العاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين، اجتماعًا مع ممثلي أندية مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي إيرفي رينارد، وذلك لمناقشة روزنامة الموسمين الرياضيين المقبلين 2020-2021 و 2021-2022.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باستثناء ممثلي أندية الفتح وأبها والعدالة، حيث تم استعراض الروزنامة المقترحة للموسمين المقبلين، وكذلك برنامج المنتخب الأول لكرة القدم والاستحقاقات التي سيوجد فيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات الأندية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرابطة واتحاد القدم يناقشان روزنامة الموسمين المقبلين مع أندية دوري المحترفين
سبق

عقدت لجنتا المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة المنتخبات في العاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين، اجتماعًا مع ممثلي أندية مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي إيرفي رينارد، وذلك لمناقشة روزنامة الموسمين الرياضيين المقبلين 2020-2021 و 2021-2022.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باستثناء ممثلي أندية الفتح وأبها والعدالة، حيث تم استعراض الروزنامة المقترحة للموسمين المقبلين، وكذلك برنامج المنتخب الأول لكرة القدم والاستحقاقات التي سيوجد فيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات الأندية.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
12:12 AM

الرابطة واتحاد القدم يناقشان روزنامة الموسمين المقبلين مع أندية دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنتا المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة المنتخبات في العاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين، اجتماعًا مع ممثلي أندية مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي إيرفي رينارد، وذلك لمناقشة روزنامة الموسمين الرياضيين المقبلين 2020-2021 و 2021-2022.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باستثناء ممثلي أندية الفتح وأبها والعدالة، حيث تم استعراض الروزنامة المقترحة للموسمين المقبلين، وكذلك برنامج المنتخب الأول لكرة القدم والاستحقاقات التي سيوجد فيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات الأندية.

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