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"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تسجل 686 إصابة جديدة بـ"كورونا"

9 وفيات ترفع العدد الإجمالي إلى 710 حالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 116832، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفيات المسجلة 710 حالات .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات المصابة وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7516 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 746 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 108606 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 686 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 116832، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفيات المسجلة 710 حالات .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات المصابة وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7516 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 746 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 108606 حالة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:22 PM

الكويت تسجل 686 إصابة جديدة بـ"كورونا"

9 وفيات ترفع العدد الإجمالي إلى 710 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 116832، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفيات المسجلة 710 حالات .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات المصابة وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7516 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 746 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 108606 حالة.

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