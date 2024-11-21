40 عامًا على #حادثة_اقتحام_الحرم.. مَشاهد جديدة لاعتداء هز العالم الإسلامي

"جهيمان" نفّذ هجومه بدعم من نظام الخميني الذي استولى على الحكم مطلع العام ذاته

في ذكرى مرور 40 عامًا على حادثة اقتحام الحرم المكي، نشرت قناة "الإخبارية" مَشاهد وصَفَتها بالـ"حصرية" للاعتداء الذي هز العالم الإسلامي.

واقتحم مسلحون بقيادة المتطرف جهيمان العتيبي، باحات الحرم المكي في مطلع محرم عام 1400 هجرية، الذي وافق 20 نوفمبر عام 1979، واحتجزوا مئات المصلين على مدى أسبوعين.

وأظهرت اللقطات التي بثتها "الإخبارية" عبر حسابها على "تويتر" أمس، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمسلحين الذين تَحَصّنوا في إحدى مآذن المسجد الحرام في مكة المكرمة.

كما أظهرت احتجاز المسلحين لمصلين داخل باحات الحرم المكي؛ حتى إنهاء الهجوم والقبض على "جهيمان" وأتباعه ومحاكمتهم.

ونفّذ "جهيمان" هجومه على الحرم المكي بدعم من نظام الخميني، الذي استولى على الحكم في إيران في مطلع العام ذاته.