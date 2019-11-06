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الأردن.. نشر صورة مهاجم السياح في جرش

عقب إعلان السلطات القبض عليه

تداولت وسائل إعلام أردنية صورة لمنفذ عملية الطعن في مدينة جرش اليوم (الأربعاء)، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 4 سياح مكسيكيين.

وكان الأمن العام الأردني قد أفاد في بيان بإقدام شخص في محافظة جرش على الاعتداء بوساطة سكين على سياح ودليل سياحي وضابط صف.

وذكر الأمن الأردني أنه قبض على المهاجم ويجري حاليًا التحقيق معه.

الأردن جرش الأمن العام الأردني

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأردن.. نشر صورة مهاجم السياح في جرش
سبق

تداولت وسائل إعلام أردنية صورة لمنفذ عملية الطعن في مدينة جرش اليوم (الأربعاء)، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 4 سياح مكسيكيين.

وكان الأمن العام الأردني قد أفاد في بيان بإقدام شخص في محافظة جرش على الاعتداء بوساطة سكين على سياح ودليل سياحي وضابط صف.

وذكر الأمن الأردني أنه قبض على المهاجم ويجري حاليًا التحقيق معه.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
09:54 PM

الأردن.. نشر صورة مهاجم السياح في جرش

عقب إعلان السلطات القبض عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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33,577

تداولت وسائل إعلام أردنية صورة لمنفذ عملية الطعن في مدينة جرش اليوم (الأربعاء)، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 4 سياح مكسيكيين.

وكان الأمن العام الأردني قد أفاد في بيان بإقدام شخص في محافظة جرش على الاعتداء بوساطة سكين على سياح ودليل سياحي وضابط صف.

وذكر الأمن الأردني أنه قبض على المهاجم ويجري حاليًا التحقيق معه.

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