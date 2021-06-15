شاهد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها

شملت مشاجرة جماعية وعمليات سرقة وسلب وتفحيط وانتحال صفة

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها مؤخرًا.

وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على خمسة مواطنين في حائل؛ قاموا بمشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية.

وتضمن الفيديو القبض على مواطنَين في الدمام؛ ارتكبا 20 جريمة، تمثلت في سرقة المركبات والمحال التجارية، وسلب سائقي الأجرة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأورد المقطع أيضًا عملية القبض على ثلاثة مواطنين في الطائف؛ يستقلون مركبة ويمارسون التفحيط بها، ويتباهون بتعاطي مواد مخدرة. والقبض على مواطن في الرياض؛ ارتكب ثلاث جرائم، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف العمالة، وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.