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العالم في 12 صورة.. "كورونا" يتجوَّل في الشوارع الخالية.. وحيوانات ترتدي الكمامات!

ما زال "كورونا" يتصدَّر المشهد، ويجول في شوارع خالية من المارة والزائرين.. في الوقت الذي أقام فيه القساوسة طقوس عيدالفصح بدون مصلين، وارتدت الحيوانات أقنعة الوجه والكمامات.

ونترككم مع الصور.

1- لا يرحم كبيرًا ولا صغيرًا.. طفل حديث الولادة يرتدي قناعًا واقيًا خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تايلاند.

2- "من بعيد لبعيد".. السيناتور ميتش ماكونيل يمارس التباعد الاجتماعي أثناء التحدث إلى المراسلين في بهو مبنى الكابيتول.

3- وحيدًا يحتفل.. قس ويلزي يمارس طقوس عيدالفصح في غياب الجموع.

4- المسافر الوحيد.. مضيفة طيران تنتظر مغادرة رحلة على متنها مسافر واحد بين واشنطن ونيو أورليانز. المسافر الوحيد هو المصوِّر.

5- "إذا أُصبتُ بالفيروس فمَن سيهتم بزوجتي؟".. في إسبانيا.. عجوز يعبِّر عن مخاوفه لممرضة تكشف على زوجته طريحة الفراش.

6- فيروس أم حرب كيميائية؟.. ناخب من ولاية ويسكونسن الأمريكية يرتدي درعًا كيميائية واقية أثناء تصويته في الانتخابات التمهيدية.

7- على غير عادته.. "تايمز سكوير" أشهر ميادين نيويورك خالٍ من المارة والسيارات.

8- حتى الكلاب!.. كلبان يرتديان قناعَيْ وجه خشية التعرُّض لفيروس كورونا.

9- منظر بديع للقمر في سماء سان فرانسيسكو الأمريكية في ظل أوقات عصيبة يعيشها العالم.

10- معبِّرة.. تعبيرات وجه الرئيس الأمريكي أثناء أحد الأسئلة في المؤتمر اليومي للبيت الأبيض.

11- كورونا لا يمنعهما.. ممرضة تعمل في الخطوط الأمامية لمجابهة الفيروس التاجي تحتضن والدتها وقد توشحت بغطاء لحمايتها من الفيروس.

12- حلويات كورونا.. حلوى بالشوكولاته على شكل أرانب ترتدي أقنعة وجه في العاصمة اليونانية أثينا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العالم في 12 صورة.. "كورونا" يتجوَّل في الشوارع الخالية.. وحيوانات ترتدي الكمامات!
سبق

ما زال "كورونا" يتصدَّر المشهد، ويجول في شوارع خالية من المارة والزائرين.. في الوقت الذي أقام فيه القساوسة طقوس عيدالفصح بدون مصلين، وارتدت الحيوانات أقنعة الوجه والكمامات.

ونترككم مع الصور.

1- لا يرحم كبيرًا ولا صغيرًا.. طفل حديث الولادة يرتدي قناعًا واقيًا خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تايلاند.

2- "من بعيد لبعيد".. السيناتور ميتش ماكونيل يمارس التباعد الاجتماعي أثناء التحدث إلى المراسلين في بهو مبنى الكابيتول.

3- وحيدًا يحتفل.. قس ويلزي يمارس طقوس عيدالفصح في غياب الجموع.

4- المسافر الوحيد.. مضيفة طيران تنتظر مغادرة رحلة على متنها مسافر واحد بين واشنطن ونيو أورليانز. المسافر الوحيد هو المصوِّر.

5- "إذا أُصبتُ بالفيروس فمَن سيهتم بزوجتي؟".. في إسبانيا.. عجوز يعبِّر عن مخاوفه لممرضة تكشف على زوجته طريحة الفراش.

6- فيروس أم حرب كيميائية؟.. ناخب من ولاية ويسكونسن الأمريكية يرتدي درعًا كيميائية واقية أثناء تصويته في الانتخابات التمهيدية.

7- على غير عادته.. "تايمز سكوير" أشهر ميادين نيويورك خالٍ من المارة والسيارات.

8- حتى الكلاب!.. كلبان يرتديان قناعَيْ وجه خشية التعرُّض لفيروس كورونا.

9- منظر بديع للقمر في سماء سان فرانسيسكو الأمريكية في ظل أوقات عصيبة يعيشها العالم.

10- معبِّرة.. تعبيرات وجه الرئيس الأمريكي أثناء أحد الأسئلة في المؤتمر اليومي للبيت الأبيض.

11- كورونا لا يمنعهما.. ممرضة تعمل في الخطوط الأمامية لمجابهة الفيروس التاجي تحتضن والدتها وقد توشحت بغطاء لحمايتها من الفيروس.

12- حلويات كورونا.. حلوى بالشوكولاته على شكل أرانب ترتدي أقنعة وجه في العاصمة اليونانية أثينا.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:18 AM

العالم في 12 صورة.. "كورونا" يتجوَّل في الشوارع الخالية.. وحيوانات ترتدي الكمامات!

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ياسر نجدي - الرياض
5
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ما زال "كورونا" يتصدَّر المشهد، ويجول في شوارع خالية من المارة والزائرين.. في الوقت الذي أقام فيه القساوسة طقوس عيدالفصح بدون مصلين، وارتدت الحيوانات أقنعة الوجه والكمامات.

ونترككم مع الصور.

1- لا يرحم كبيرًا ولا صغيرًا.. طفل حديث الولادة يرتدي قناعًا واقيًا خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تايلاند.

2- "من بعيد لبعيد".. السيناتور ميتش ماكونيل يمارس التباعد الاجتماعي أثناء التحدث إلى المراسلين في بهو مبنى الكابيتول.

3- وحيدًا يحتفل.. قس ويلزي يمارس طقوس عيدالفصح في غياب الجموع.

4- المسافر الوحيد.. مضيفة طيران تنتظر مغادرة رحلة على متنها مسافر واحد بين واشنطن ونيو أورليانز. المسافر الوحيد هو المصوِّر.

5- "إذا أُصبتُ بالفيروس فمَن سيهتم بزوجتي؟".. في إسبانيا.. عجوز يعبِّر عن مخاوفه لممرضة تكشف على زوجته طريحة الفراش.

6- فيروس أم حرب كيميائية؟.. ناخب من ولاية ويسكونسن الأمريكية يرتدي درعًا كيميائية واقية أثناء تصويته في الانتخابات التمهيدية.

7- على غير عادته.. "تايمز سكوير" أشهر ميادين نيويورك خالٍ من المارة والسيارات.

8- حتى الكلاب!.. كلبان يرتديان قناعَيْ وجه خشية التعرُّض لفيروس كورونا.

9- منظر بديع للقمر في سماء سان فرانسيسكو الأمريكية في ظل أوقات عصيبة يعيشها العالم.

10- معبِّرة.. تعبيرات وجه الرئيس الأمريكي أثناء أحد الأسئلة في المؤتمر اليومي للبيت الأبيض.

11- كورونا لا يمنعهما.. ممرضة تعمل في الخطوط الأمامية لمجابهة الفيروس التاجي تحتضن والدتها وقد توشحت بغطاء لحمايتها من الفيروس.

12- حلويات كورونا.. حلوى بالشوكولاته على شكل أرانب ترتدي أقنعة وجه في العاصمة اليونانية أثينا.

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