رُزق أيمن إبراهيم محمد طامي، أحد منسوبي الأمن الدبلوماسي بسفارة دولة الكويت، بمولود جديد، اتفق وحرمه على تسميته "راكان". جعله الله من مواليد السعادة، وأنبته نباتًا حسنًا.
"طامي" يُرزق بـ"راكان"
رُزق أيمن إبراهيم محمد طامي، أحد منسوبي الأمن الدبلوماسي بسفارة دولة الكويت، بمولود جديد، اتفق وحرمه على تسميته "راكان". جعله الله من مواليد السعادة، وأنبته نباتًا حسنًا.
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"طامي" يُرزق بـ"راكان"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-23
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
08:59 PM
"طامي" يُرزق بـ"راكان"
رُزق أيمن إبراهيم محمد طامي، أحد منسوبي الأمن الدبلوماسي بسفارة دولة الكويت، بمولود جديد، اتفق وحرمه على تسميته "راكان". جعله الله من مواليد السعادة، وأنبته نباتًا حسنًا.
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