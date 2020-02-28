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"تعليم جدة" يختتم مسابقات أندية الحي الترفيهية للبنات ويكرم الفائزات

شارك فيها 300 طالبة في الإلقاء المرتجل والخط والريشة الطائرة

اختتمت إدارة نشاط الطالبات بتعليم جدة مسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات، وتكريم الطالبات الفائزات والمشاركات إلى جانب افتتاح معرض مخرجات تلك الأندية من دورات نوعية ومسابقات متنوعة، وذلك في الحفل الذي حضرته مساء الأربعاء الماضي، مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سعاد آل منصور، وعدد من القيادات التربوية وقائدات الأندية والمشرفات بمقر نادي الحي بالمتوسطة التاسعة.

وتفصيلاً، أوضحت المساعدة التعليمية بجهود أندية الحي في رعاية وصقل مواهب الطالبات، مقدمة شكرها للطالبات والمعلمات والمشرفات على الأندية لجهودهم الكبيرة في المتابعة والإشراف المباشر في جميع المجالات.

من جهتها، قالت مديرة إدارة نشاط الطالبات، ممثلة أندية الحي ابتسام الردادي، إن أندية الحي استحوذت بفعالياتها على اهتمام الطالبات بمختلف الأعمار و كذلك أفراد المجتمع بما تحققه لهم من تنمية للمهارات والمواهب وممارسة الهوايات وتكوين صداقات واعية تضيف لهم خبرات مفيدة تسهم في تكامل الشخصية بما يحقق للجميع التوافق الاجتماعي و الاستقرار النفسي في بيئة مشوقة جاذبة آمنة.

وفي ختام الحفل تم تكريم الأندية المشاركة والفائزات بالمسابقات التي تقدم لها أكثر من 300 طالبة في مجال الإلقاء المرتجل والخط العربي والريشة الطائرة.

جدة تعليم جدة

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"تعليم جدة" يختتم مسابقات أندية الحي الترفيهية للبنات ويكرم الفائزات
سبق

اختتمت إدارة نشاط الطالبات بتعليم جدة مسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات، وتكريم الطالبات الفائزات والمشاركات إلى جانب افتتاح معرض مخرجات تلك الأندية من دورات نوعية ومسابقات متنوعة، وذلك في الحفل الذي حضرته مساء الأربعاء الماضي، مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سعاد آل منصور، وعدد من القيادات التربوية وقائدات الأندية والمشرفات بمقر نادي الحي بالمتوسطة التاسعة.

وتفصيلاً، أوضحت المساعدة التعليمية بجهود أندية الحي في رعاية وصقل مواهب الطالبات، مقدمة شكرها للطالبات والمعلمات والمشرفات على الأندية لجهودهم الكبيرة في المتابعة والإشراف المباشر في جميع المجالات.

من جهتها، قالت مديرة إدارة نشاط الطالبات، ممثلة أندية الحي ابتسام الردادي، إن أندية الحي استحوذت بفعالياتها على اهتمام الطالبات بمختلف الأعمار و كذلك أفراد المجتمع بما تحققه لهم من تنمية للمهارات والمواهب وممارسة الهوايات وتكوين صداقات واعية تضيف لهم خبرات مفيدة تسهم في تكامل الشخصية بما يحقق للجميع التوافق الاجتماعي و الاستقرار النفسي في بيئة مشوقة جاذبة آمنة.

وفي ختام الحفل تم تكريم الأندية المشاركة والفائزات بالمسابقات التي تقدم لها أكثر من 300 طالبة في مجال الإلقاء المرتجل والخط العربي والريشة الطائرة.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
09:52 PM

"تعليم جدة" يختتم مسابقات أندية الحي الترفيهية للبنات ويكرم الفائزات

شارك فيها 300 طالبة في الإلقاء المرتجل والخط والريشة الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختتمت إدارة نشاط الطالبات بتعليم جدة مسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات، وتكريم الطالبات الفائزات والمشاركات إلى جانب افتتاح معرض مخرجات تلك الأندية من دورات نوعية ومسابقات متنوعة، وذلك في الحفل الذي حضرته مساء الأربعاء الماضي، مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سعاد آل منصور، وعدد من القيادات التربوية وقائدات الأندية والمشرفات بمقر نادي الحي بالمتوسطة التاسعة.

وتفصيلاً، أوضحت المساعدة التعليمية بجهود أندية الحي في رعاية وصقل مواهب الطالبات، مقدمة شكرها للطالبات والمعلمات والمشرفات على الأندية لجهودهم الكبيرة في المتابعة والإشراف المباشر في جميع المجالات.

من جهتها، قالت مديرة إدارة نشاط الطالبات، ممثلة أندية الحي ابتسام الردادي، إن أندية الحي استحوذت بفعالياتها على اهتمام الطالبات بمختلف الأعمار و كذلك أفراد المجتمع بما تحققه لهم من تنمية للمهارات والمواهب وممارسة الهوايات وتكوين صداقات واعية تضيف لهم خبرات مفيدة تسهم في تكامل الشخصية بما يحقق للجميع التوافق الاجتماعي و الاستقرار النفسي في بيئة مشوقة جاذبة آمنة.

وفي ختام الحفل تم تكريم الأندية المشاركة والفائزات بالمسابقات التي تقدم لها أكثر من 300 طالبة في مجال الإلقاء المرتجل والخط العربي والريشة الطائرة.

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