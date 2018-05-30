النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 907 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1201 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الاستخبارات البريطانية" تعود لفرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر

اعتبرته أمرًا ممكنًا بعد الاستبعاد.. ودراسةٌ تعثر على دليل يُثبت الأصل المختبري

تعتبر الاستخبارات البريطانية الآن، أن من "الممكن" تسرب فيروس كورونا "SARS-CoV-2" من مختبر.

وقالت صحيفة "تايمز" نقلًا عن مصادر لم تذكرها، أن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك البرطانية، كانت تعتبر في وقت سابق أن فرضية تسرب فيروس كورونا هذه ضعيفة؛ ولكن الآن تمت إعادة مراجعة هذا التقييم.

كذلك ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أمس السبت، أن البروفيسور البريطاني أنغوس دالغليش، وعالم الفيروسات النرويجي بيرغر سورنسن، أعلنا في دراسة أنهما عثرا على دليل يثبت الأصل المختبري لفيروس كورونا.

وقال الخبيران -بحسب "روسيا اليوم"- في دراستهما، أنهما وجدا عددًا من خصائص فيروس كورونا، يشير إلى وجود "تلاعب مستهدف".

وفي مارس الماضي، نشرت منظمة الصحة العالمية، النسخة الكاملة لتقرير مجموعة دولية من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية لتحديد أصل فيروس، الذي وصفوا فيه احتمال تسرب الفيروس من مختبر بأنه "مستبعد".

وقال التقرير أيضًا: إن النوع الجديد من فيروس كورونا، قد انتقل على الأرجح إلى البشر من الخفافيش عن طريق حيوان آخر.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الاستخبارات البريطانية" تعود لفرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر
سبق

تعتبر الاستخبارات البريطانية الآن، أن من "الممكن" تسرب فيروس كورونا "SARS-CoV-2" من مختبر.

وقالت صحيفة "تايمز" نقلًا عن مصادر لم تذكرها، أن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك البرطانية، كانت تعتبر في وقت سابق أن فرضية تسرب فيروس كورونا هذه ضعيفة؛ ولكن الآن تمت إعادة مراجعة هذا التقييم.

كذلك ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أمس السبت، أن البروفيسور البريطاني أنغوس دالغليش، وعالم الفيروسات النرويجي بيرغر سورنسن، أعلنا في دراسة أنهما عثرا على دليل يثبت الأصل المختبري لفيروس كورونا.

وقال الخبيران -بحسب "روسيا اليوم"- في دراستهما، أنهما وجدا عددًا من خصائص فيروس كورونا، يشير إلى وجود "تلاعب مستهدف".

وفي مارس الماضي، نشرت منظمة الصحة العالمية، النسخة الكاملة لتقرير مجموعة دولية من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية لتحديد أصل فيروس، الذي وصفوا فيه احتمال تسرب الفيروس من مختبر بأنه "مستبعد".

وقال التقرير أيضًا: إن النوع الجديد من فيروس كورونا، قد انتقل على الأرجح إلى البشر من الخفافيش عن طريق حيوان آخر.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
09:36 AM

"الاستخبارات البريطانية" تعود لفرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر

اعتبرته أمرًا ممكنًا بعد الاستبعاد.. ودراسةٌ تعثر على دليل يُثبت الأصل المختبري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,765

تعتبر الاستخبارات البريطانية الآن، أن من "الممكن" تسرب فيروس كورونا "SARS-CoV-2" من مختبر.

وقالت صحيفة "تايمز" نقلًا عن مصادر لم تذكرها، أن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك البرطانية، كانت تعتبر في وقت سابق أن فرضية تسرب فيروس كورونا هذه ضعيفة؛ ولكن الآن تمت إعادة مراجعة هذا التقييم.

كذلك ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أمس السبت، أن البروفيسور البريطاني أنغوس دالغليش، وعالم الفيروسات النرويجي بيرغر سورنسن، أعلنا في دراسة أنهما عثرا على دليل يثبت الأصل المختبري لفيروس كورونا.

وقال الخبيران -بحسب "روسيا اليوم"- في دراستهما، أنهما وجدا عددًا من خصائص فيروس كورونا، يشير إلى وجود "تلاعب مستهدف".

وفي مارس الماضي، نشرت منظمة الصحة العالمية، النسخة الكاملة لتقرير مجموعة دولية من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية لتحديد أصل فيروس، الذي وصفوا فيه احتمال تسرب الفيروس من مختبر بأنه "مستبعد".

وقال التقرير أيضًا: إن النوع الجديد من فيروس كورونا، قد انتقل على الأرجح إلى البشر من الخفافيش عن طريق حيوان آخر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,167
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,817
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة