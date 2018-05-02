أمانة تبوك تُعيد صيانة 16500م2 من حفر الشوارع والرصف المتهالكة

خلال الأسبوع الرابع من الخطة المكثفة لمعالجة التشوه البصري

أنهت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة لها، صيانة ما يزيد على (16500م2) من حفر الشوارع والرصف المتهالكة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان إنه خلال الأسبوع الرابع من الخطة المكثفة لمعالجة مظاهر التشوه البصري؛ قامت أمانة منطقة تبوك بصيانة (770م2) من حفر الشوارع والرصف المتهالكة.

وأضاف الغبان: "قامت بلدية ضباء بصيانة (775م2)، وبلدية حقل بصيانة (120م2)، وبلدية الوجه (5000م2)، وبلدية أملج (1015م2)، وبلدية تيماء (4000م2)، وبلدية البدع (5500م2)، وبلدية بئر بن هرماس (80م2)، وبلدية أشواق (280م2)، وبلدية القليبة (2000م2)، وبلدية المنجور (200م2)، وبلدية بداء (715م)، وبلدية أبو راكة (200م2)، وبلدية الشبحة (1000م2)؛ ليصبح مجموع ما تم إنجازه خلال الأسبوع الرابع من الخطة المكثفة لمعالجة مظاهر التشوه البصري التي تستمر لمدة ستة أسابيع (16655م2).