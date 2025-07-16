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لبنان .. إصابة 57 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

عدد المرضى يرتفع إلى 2.599

أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الخميس)، بتسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 39 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و18 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2.599 حالة.

وأضافت أنها أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 4.725 فحصا خاصاً بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1.485، وارتفاع عدد الوفيات إلى 40.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان .. إصابة 57 شخصاً جديداً بـ"كورونا"
سبق

أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الخميس)، بتسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 39 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و18 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2.599 حالة.

وأضافت أنها أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 4.725 فحصا خاصاً بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1.485، وارتفاع عدد الوفيات إلى 40.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
09:34 PM

لبنان .. إصابة 57 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

عدد المرضى يرتفع إلى 2.599

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الخميس)، بتسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 39 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و18 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2.599 حالة.

وأضافت أنها أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 4.725 فحصا خاصاً بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1.485، وارتفاع عدد الوفيات إلى 40.

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