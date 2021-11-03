النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 49 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 37 خلال الـ 24 ساعة الماضية

استشاري يحذّر من الاستخدام غير المبرر لأدوية المسكّنات

دعا إلى الإكثار من الخضراوات والفاكهة

حذّر استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا متبولي، أفراد المجتمع بعدم الاستهلاك غير المبرر لأدوية المسكنات لمجرد الشعور بالصداع الخفيف أو سخونة خفيفة، وخصوصًا إذا كان الفرد يتناول أدوية أخرى يوميًا كمرضى الأمراض المزمنة.

وأضاف: "من الخطأ أن يلجأ الفرد إلى تسكين آلام الصداع الخفيف والسخونة وتجاهل التشخيص الصحيح لكشف ومعرفة السبب الرئيسي وراء ذلك، مبينًا أن المسكنات هي نوع من العقاقير التي تقلل من الشعور بالألم، ويمكن الحصول على الكثير منها دون الحاجة إلى وصفة طبية".

وقال "متبولي": إن الاستخدام "المفرط" لأدوية المسكنات له تأثير على الكليتين والمعدة وأجهزة أخرى من الجسم، فالتعامل الخاطئ مع المسكنات يؤدي مع مرور الوقت لكثير من الآثار الجانبية والمشاكل الصحية، وذلك بسبب المواد التي تحتوي عليها، وكذلك تفاعلها مع الأدوية الأخرى التي يتناولها الشخص.

وأضاف: "وللأسف قد يلجأ البعض عند استمرار الصداع إلى تناول عدة جرعات من المسكن اعتقادًا أن زيادة جرعة المسكن تفيد في التقليل من الألم، فذلك قد يؤدي إلى زيادة الآثار الجانبية للمسكن، كما يلجأ البعض في حال عدم استقرار صداع رأسه إلى تناول أنواع أخرى من المسكنات، مما قد يؤثر على صحته لأن لكل مسكن مادة فعالة خاصة بها تختلف عن الأنواع الأخرى".

وأشار "متبولي" إلى أنه يتم تصفية الأدوية عن طريق الكلى، مما يعني أن الكليتين تقومان بإزالة الأدوية من الجسم عن طريق البول، إذ تعتبر الكلى من أعضاء الجسم التي تتأثر سريعًا بالأدوية، حيث إن هناك بعض الأدوية التي تقلل من كفاءة الكلى وتضعفها، ومع مرور الوقت قد تسبب مضاعفات أخرى، لذا ينصح بعدم الإفراط في تناول المسكنات دون تشخيص، وإذا كان الفرد يتناول أدوية عديدة لظروف مرضه فهو أيضًا مطالب بالاطمئنان على صحة الكليتين بشكل دوري عن طريق إجراء تحليل دم شامل، ومراقبة معدلات الكرياتينين واليوريا، وهذه عبارة عن فضلات يتخلص منها الجسم عن طريق الكلى، ففي حالة ارتفاعهما، فيجب إجراء فحوصات إضافية للتأكد من سلامة الكلية، مشيراً أن الأدوية بشكل عام تنحل أما في الكبد أو في الكلى، وفي حالة انحلالها في الكلى، فإن ذلك يؤدي إلى اضطرابات في وظائفها، وعلى المدى البعيد، قد يؤدي ذلك إلى فشلها.

ونصح "متبولي" بالمحافظة على سلامة الكليتين وضمان نشاطها بشكل صحي بالحد أو تجنب تناول المشروبات الغازية فهي من أخطر المشروبات التي تضر الكلى وخصوصًا عند الأطفال بالأخص والتقليل التدريجي للملح في مختلف الأطعمة، حيث أن ذلك يحمي الكلى من أخطار عديدة، تجنب الإفراط في تناول البروتينات والموالح والمخللات لأنها تزيد نسب الأملاح في الجسم مما ينعكس سلبًا على الكلى، الاهتمام بشرب المياه الصحية باستمرار، لأنها تعادل نسب الأملاح إذا زادت في الجسم، التوقف عن الإفراط في تناول أدوية مسكنات الآلام لأنها السبب الرئيسي في إضرار الكلى، عدم الإسراف في التركيز على تناول البروتينات، وإعطاء اهتمام أكبر للخضروات والسلطات والفواكه على المائدة بصفة يومية، الحد من مشروبات الكافيين كالقهوة والشاي، وقال الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يحتاجون إلى ضبط معدل سكر الدم لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى، مراقبة مستويات ضغط الدم والتحكم فيها، حيث يلعب ضغط الدم أيضاً دوراً رئيسياً في الحفاظ على صحة الكلى، ممارسة الرياضة كالمشي يوميًا لمدة نصف ساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري يحذّر من الاستخدام غير المبرر لأدوية المسكّنات
سبق

حذّر استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا متبولي، أفراد المجتمع بعدم الاستهلاك غير المبرر لأدوية المسكنات لمجرد الشعور بالصداع الخفيف أو سخونة خفيفة، وخصوصًا إذا كان الفرد يتناول أدوية أخرى يوميًا كمرضى الأمراض المزمنة.

وأضاف: "من الخطأ أن يلجأ الفرد إلى تسكين آلام الصداع الخفيف والسخونة وتجاهل التشخيص الصحيح لكشف ومعرفة السبب الرئيسي وراء ذلك، مبينًا أن المسكنات هي نوع من العقاقير التي تقلل من الشعور بالألم، ويمكن الحصول على الكثير منها دون الحاجة إلى وصفة طبية".

وقال "متبولي": إن الاستخدام "المفرط" لأدوية المسكنات له تأثير على الكليتين والمعدة وأجهزة أخرى من الجسم، فالتعامل الخاطئ مع المسكنات يؤدي مع مرور الوقت لكثير من الآثار الجانبية والمشاكل الصحية، وذلك بسبب المواد التي تحتوي عليها، وكذلك تفاعلها مع الأدوية الأخرى التي يتناولها الشخص.

وأضاف: "وللأسف قد يلجأ البعض عند استمرار الصداع إلى تناول عدة جرعات من المسكن اعتقادًا أن زيادة جرعة المسكن تفيد في التقليل من الألم، فذلك قد يؤدي إلى زيادة الآثار الجانبية للمسكن، كما يلجأ البعض في حال عدم استقرار صداع رأسه إلى تناول أنواع أخرى من المسكنات، مما قد يؤثر على صحته لأن لكل مسكن مادة فعالة خاصة بها تختلف عن الأنواع الأخرى".

وأشار "متبولي" إلى أنه يتم تصفية الأدوية عن طريق الكلى، مما يعني أن الكليتين تقومان بإزالة الأدوية من الجسم عن طريق البول، إذ تعتبر الكلى من أعضاء الجسم التي تتأثر سريعًا بالأدوية، حيث إن هناك بعض الأدوية التي تقلل من كفاءة الكلى وتضعفها، ومع مرور الوقت قد تسبب مضاعفات أخرى، لذا ينصح بعدم الإفراط في تناول المسكنات دون تشخيص، وإذا كان الفرد يتناول أدوية عديدة لظروف مرضه فهو أيضًا مطالب بالاطمئنان على صحة الكليتين بشكل دوري عن طريق إجراء تحليل دم شامل، ومراقبة معدلات الكرياتينين واليوريا، وهذه عبارة عن فضلات يتخلص منها الجسم عن طريق الكلى، ففي حالة ارتفاعهما، فيجب إجراء فحوصات إضافية للتأكد من سلامة الكلية، مشيراً أن الأدوية بشكل عام تنحل أما في الكبد أو في الكلى، وفي حالة انحلالها في الكلى، فإن ذلك يؤدي إلى اضطرابات في وظائفها، وعلى المدى البعيد، قد يؤدي ذلك إلى فشلها.

ونصح "متبولي" بالمحافظة على سلامة الكليتين وضمان نشاطها بشكل صحي بالحد أو تجنب تناول المشروبات الغازية فهي من أخطر المشروبات التي تضر الكلى وخصوصًا عند الأطفال بالأخص والتقليل التدريجي للملح في مختلف الأطعمة، حيث أن ذلك يحمي الكلى من أخطار عديدة، تجنب الإفراط في تناول البروتينات والموالح والمخللات لأنها تزيد نسب الأملاح في الجسم مما ينعكس سلبًا على الكلى، الاهتمام بشرب المياه الصحية باستمرار، لأنها تعادل نسب الأملاح إذا زادت في الجسم، التوقف عن الإفراط في تناول أدوية مسكنات الآلام لأنها السبب الرئيسي في إضرار الكلى، عدم الإسراف في التركيز على تناول البروتينات، وإعطاء اهتمام أكبر للخضروات والسلطات والفواكه على المائدة بصفة يومية، الحد من مشروبات الكافيين كالقهوة والشاي، وقال الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يحتاجون إلى ضبط معدل سكر الدم لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى، مراقبة مستويات ضغط الدم والتحكم فيها، حيث يلعب ضغط الدم أيضاً دوراً رئيسياً في الحفاظ على صحة الكلى، ممارسة الرياضة كالمشي يوميًا لمدة نصف ساعة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
04:42 PM

استشاري يحذّر من الاستخدام غير المبرر لأدوية المسكّنات

دعا إلى الإكثار من الخضراوات والفاكهة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
316

حذّر استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا متبولي، أفراد المجتمع بعدم الاستهلاك غير المبرر لأدوية المسكنات لمجرد الشعور بالصداع الخفيف أو سخونة خفيفة، وخصوصًا إذا كان الفرد يتناول أدوية أخرى يوميًا كمرضى الأمراض المزمنة.

وأضاف: "من الخطأ أن يلجأ الفرد إلى تسكين آلام الصداع الخفيف والسخونة وتجاهل التشخيص الصحيح لكشف ومعرفة السبب الرئيسي وراء ذلك، مبينًا أن المسكنات هي نوع من العقاقير التي تقلل من الشعور بالألم، ويمكن الحصول على الكثير منها دون الحاجة إلى وصفة طبية".

وقال "متبولي": إن الاستخدام "المفرط" لأدوية المسكنات له تأثير على الكليتين والمعدة وأجهزة أخرى من الجسم، فالتعامل الخاطئ مع المسكنات يؤدي مع مرور الوقت لكثير من الآثار الجانبية والمشاكل الصحية، وذلك بسبب المواد التي تحتوي عليها، وكذلك تفاعلها مع الأدوية الأخرى التي يتناولها الشخص.

وأضاف: "وللأسف قد يلجأ البعض عند استمرار الصداع إلى تناول عدة جرعات من المسكن اعتقادًا أن زيادة جرعة المسكن تفيد في التقليل من الألم، فذلك قد يؤدي إلى زيادة الآثار الجانبية للمسكن، كما يلجأ البعض في حال عدم استقرار صداع رأسه إلى تناول أنواع أخرى من المسكنات، مما قد يؤثر على صحته لأن لكل مسكن مادة فعالة خاصة بها تختلف عن الأنواع الأخرى".

وأشار "متبولي" إلى أنه يتم تصفية الأدوية عن طريق الكلى، مما يعني أن الكليتين تقومان بإزالة الأدوية من الجسم عن طريق البول، إذ تعتبر الكلى من أعضاء الجسم التي تتأثر سريعًا بالأدوية، حيث إن هناك بعض الأدوية التي تقلل من كفاءة الكلى وتضعفها، ومع مرور الوقت قد تسبب مضاعفات أخرى، لذا ينصح بعدم الإفراط في تناول المسكنات دون تشخيص، وإذا كان الفرد يتناول أدوية عديدة لظروف مرضه فهو أيضًا مطالب بالاطمئنان على صحة الكليتين بشكل دوري عن طريق إجراء تحليل دم شامل، ومراقبة معدلات الكرياتينين واليوريا، وهذه عبارة عن فضلات يتخلص منها الجسم عن طريق الكلى، ففي حالة ارتفاعهما، فيجب إجراء فحوصات إضافية للتأكد من سلامة الكلية، مشيراً أن الأدوية بشكل عام تنحل أما في الكبد أو في الكلى، وفي حالة انحلالها في الكلى، فإن ذلك يؤدي إلى اضطرابات في وظائفها، وعلى المدى البعيد، قد يؤدي ذلك إلى فشلها.

ونصح "متبولي" بالمحافظة على سلامة الكليتين وضمان نشاطها بشكل صحي بالحد أو تجنب تناول المشروبات الغازية فهي من أخطر المشروبات التي تضر الكلى وخصوصًا عند الأطفال بالأخص والتقليل التدريجي للملح في مختلف الأطعمة، حيث أن ذلك يحمي الكلى من أخطار عديدة، تجنب الإفراط في تناول البروتينات والموالح والمخللات لأنها تزيد نسب الأملاح في الجسم مما ينعكس سلبًا على الكلى، الاهتمام بشرب المياه الصحية باستمرار، لأنها تعادل نسب الأملاح إذا زادت في الجسم، التوقف عن الإفراط في تناول أدوية مسكنات الآلام لأنها السبب الرئيسي في إضرار الكلى، عدم الإسراف في التركيز على تناول البروتينات، وإعطاء اهتمام أكبر للخضروات والسلطات والفواكه على المائدة بصفة يومية، الحد من مشروبات الكافيين كالقهوة والشاي، وقال الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يحتاجون إلى ضبط معدل سكر الدم لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى، مراقبة مستويات ضغط الدم والتحكم فيها، حيث يلعب ضغط الدم أيضاً دوراً رئيسياً في الحفاظ على صحة الكلى، ممارسة الرياضة كالمشي يوميًا لمدة نصف ساعة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,044
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,079
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,151

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة