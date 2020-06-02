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"فقيه الطبية" تفتتح "طوارئ للنساء والولادة والأطفال" في مستشفاها "فرع فلسطين"

افتتحت مجموعة فقيه الطبية طوارئ للنساء والولادة وطوارئ للأطفال دون سن الـ13 سنة في مبنى 2، الدور الأرضي، بمستشفى د. سليمان فقيه "فرع فلسطين".

ويعتبر قسم الطوارئ للنساء والولادة والأطفال من أكبر الطوارئ، وكل تخصص على حدة، ويوجد به أكثر من 15 سريرًا، إضافة إلى غُرف إنعاش لكل قسم، وغُرف ولادة طبيعية مجهزة بالكامل في قسم الطوارئ، إضافة إلى وجود استشاري على مدار الساعة لكلا القسمَيْن.

ويقع طوارئ الولادة والأطفال في الدور الأرضي بالمبنى رقم 2، بجوار البوابة رقم 7، وتُستقبل فيه جميع الحالات المتعلقة بالولادة وحالات الأطفال. ولا تعتبر هذه الطوارئ بديله للطوارئ الواقعة في المبنى رقم 1، بل ستعمل الطوارئ في المبنى رقم 1 أيضًا لخدمة جميع الحالات الطارئة الأخرى.

وتعمل مجموعة فقيه الطبية على سلسلة من المشاريع التطويرية، والمتركزة حول رعاية الإنسان لتحسين تجربة الضيوف والخدمات المقدمة لهم، وهذه أحد أهم المشاريع.

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"فقيه الطبية" تفتتح "طوارئ للنساء والولادة والأطفال" في مستشفاها "فرع فلسطين"
سبق

افتتحت مجموعة فقيه الطبية طوارئ للنساء والولادة وطوارئ للأطفال دون سن الـ13 سنة في مبنى 2، الدور الأرضي، بمستشفى د. سليمان فقيه "فرع فلسطين".

ويعتبر قسم الطوارئ للنساء والولادة والأطفال من أكبر الطوارئ، وكل تخصص على حدة، ويوجد به أكثر من 15 سريرًا، إضافة إلى غُرف إنعاش لكل قسم، وغُرف ولادة طبيعية مجهزة بالكامل في قسم الطوارئ، إضافة إلى وجود استشاري على مدار الساعة لكلا القسمَيْن.

ويقع طوارئ الولادة والأطفال في الدور الأرضي بالمبنى رقم 2، بجوار البوابة رقم 7، وتُستقبل فيه جميع الحالات المتعلقة بالولادة وحالات الأطفال. ولا تعتبر هذه الطوارئ بديله للطوارئ الواقعة في المبنى رقم 1، بل ستعمل الطوارئ في المبنى رقم 1 أيضًا لخدمة جميع الحالات الطارئة الأخرى.

وتعمل مجموعة فقيه الطبية على سلسلة من المشاريع التطويرية، والمتركزة حول رعاية الإنسان لتحسين تجربة الضيوف والخدمات المقدمة لهم، وهذه أحد أهم المشاريع.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
09:59 PM

"فقيه الطبية" تفتتح "طوارئ للنساء والولادة والأطفال" في مستشفاها "فرع فلسطين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتحت مجموعة فقيه الطبية طوارئ للنساء والولادة وطوارئ للأطفال دون سن الـ13 سنة في مبنى 2، الدور الأرضي، بمستشفى د. سليمان فقيه "فرع فلسطين".

ويعتبر قسم الطوارئ للنساء والولادة والأطفال من أكبر الطوارئ، وكل تخصص على حدة، ويوجد به أكثر من 15 سريرًا، إضافة إلى غُرف إنعاش لكل قسم، وغُرف ولادة طبيعية مجهزة بالكامل في قسم الطوارئ، إضافة إلى وجود استشاري على مدار الساعة لكلا القسمَيْن.

ويقع طوارئ الولادة والأطفال في الدور الأرضي بالمبنى رقم 2، بجوار البوابة رقم 7، وتُستقبل فيه جميع الحالات المتعلقة بالولادة وحالات الأطفال. ولا تعتبر هذه الطوارئ بديله للطوارئ الواقعة في المبنى رقم 1، بل ستعمل الطوارئ في المبنى رقم 1 أيضًا لخدمة جميع الحالات الطارئة الأخرى.

وتعمل مجموعة فقيه الطبية على سلسلة من المشاريع التطويرية، والمتركزة حول رعاية الإنسان لتحسين تجربة الضيوف والخدمات المقدمة لهم، وهذه أحد أهم المشاريع.

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