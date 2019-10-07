النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تشهر بمؤسسة تبيع ساعات مقلدة ومغشوشة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص بتجارة التجزئة في الساعات بمدينة الرياض إثر صدور حكم قضائي بالإدانة وثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وذلك بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة وهو ما يعد إيهاماً وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض فرض غرامة مالية، ومصادرة البضاعة المضبوطة وإتلاف الأدوات المستخدمة في الغش، والتشهير عبر نشر حكم المخالفة في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً عن المنشأة الواقعة بحي المرقب بمدينة الرياض، وبالوقوف على المقر تم ضبط ومصادرة 4.800 ساعة مقلدة لعلامات تجارية معروفة، بالإضافة إلى 4000 لاصق يحمل علامات تجارية مقلدة، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظامي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظامان على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار مكافحة الغش التجاري المحكمة الجزائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تشهر بمؤسسة تبيع ساعات مقلدة ومغشوشة
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص بتجارة التجزئة في الساعات بمدينة الرياض إثر صدور حكم قضائي بالإدانة وثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وذلك بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة وهو ما يعد إيهاماً وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض فرض غرامة مالية، ومصادرة البضاعة المضبوطة وإتلاف الأدوات المستخدمة في الغش، والتشهير عبر نشر حكم المخالفة في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً عن المنشأة الواقعة بحي المرقب بمدينة الرياض، وبالوقوف على المقر تم ضبط ومصادرة 4.800 ساعة مقلدة لعلامات تجارية معروفة، بالإضافة إلى 4000 لاصق يحمل علامات تجارية مقلدة، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظامي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظامان على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
08:13 PM

"التجارة" تشهر بمؤسسة تبيع ساعات مقلدة ومغشوشة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
10,519

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص بتجارة التجزئة في الساعات بمدينة الرياض إثر صدور حكم قضائي بالإدانة وثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وذلك بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة وهو ما يعد إيهاماً وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض فرض غرامة مالية، ومصادرة البضاعة المضبوطة وإتلاف الأدوات المستخدمة في الغش، والتشهير عبر نشر حكم المخالفة في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً عن المنشأة الواقعة بحي المرقب بمدينة الرياض، وبالوقوف على المقر تم ضبط ومصادرة 4.800 ساعة مقلدة لعلامات تجارية معروفة، بالإضافة إلى 4000 لاصق يحمل علامات تجارية مقلدة، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظامي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظامان على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,703
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,553
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,612
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,278

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة